Формула 1 2023 - итоги первой части сезона: очередная доминация, провал Феррари и неожиданные сюрпризы

Этапом в Бельгии команды отправили Формулу 1 сезона-2023 на летний перерыв. Можно с уверенностью сказать, что первая часть сезона не оправдала ожиданий болельщиков.

Когда одна команда выигрывает абсолютно каждый Гран-при, а ее лидер набирает больше очков, чем любой другой коллектив, это никак не идет на пользу привлекательности серии.

К сожалению, именно так нам и повезло, а потому у нас есть месяц, чтобы отдохнуть от очередной доминации. Готовимся ко второй части сезона, параллельно подводя итоги прошедших пяти месяцев.

А интрига выйдет погулять?

Интрига в чемпионате находится в состоянии клинической смерти еще с прошлого года. У Ред Булл попросту нет конкурентов. Перед каждым следующим этапом мы надеемся, что хоть кто-то помешает Максу Ферстаппену победить, но сами понимаем, что сейчас это невозможно - нет никого, кто смог бы это сделать.

Феррари как бросила навязывать борьбу год назад, так никто этот процесс и не подхватил: Мерседес все никак не найдет себя, Астон Мартин пока что сыроват, а МакЛарен слишком нестабильный.

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Не видно, чтобы штраф за нарушение потолка расходов как-то повлиял на Ред Булл и не особо-то и верится, что что-то сможет поменяться к концу сезона.

В итоге главная интрига у нас будет касаться кого угодно, но не "быков". Разве что будет интересно понаблюдать за тем, как Серхио Перес будет справляться с бесконечным давлением Гельмута Марко.

Астон Мартин здорово начал, но посредственно закончил

Решение Фернандо Алонсо перейти из Альпин в Астон Мартин вызывало немало вопросов. Но после первых нескольких гонок все они были закрыты результатами испанца.

Третье место в Бахрейне еще можно было списать на стечение обстоятельств, но после этого Нандо побывал на подиуме еще пять раз. В какой-то момент фанаты могли подумать, что Алонсо поборется с Ферстаппеном за третий титул чемпиона мира.

Источник: Getty Images

Но с приближением летнего перерыва вся сила британского коллектива начала куда-то исчезать. Конечно, конкуренты не стоят на месте и их обновления работают (или нет), но на последних трех этапах весь шарм от АМ и Алонсо исчез.

Примерно в этот же момент сам Фернандо сказал, что команде очень нужен перерыв, чтобы перезагрузиться и вернуться с новыми силами. Будем надеяться, что у них это получится, ведь чем больше сильных команд, тем более интересными будут гонки, даже при участии Ферстаппена.

Феррари такая Феррари

Кто-то помнит, с какими надеждами фанаты Скудерии наблюдали за командой на старте прошлого сезона? Да, потом итальянцы выступили в своих лучших традициях. Но нынешний сезон показал, что после мощного прогресса можно точно так же мощно провалиться.

На счету Феррари всего три подиума за двенадцать Гран-при - все на счету Шарля Леклера. Год назад команда была второй в пелотоне, сейчас же - четвертая. Карлос Сайнс все чаще выражает недовольство ролью второго пилота, намекая на свои чемпионские амбиции.

Источник: ferrarif1.com

На трассе болид выступает очень нестабильно, о чем не раз говорили сами пилоты. Даже если убрать из Ф1 Ред Булл, SF-23 не будет той машиной, которую выберут другие гонщики. Даже "дива" Мерседеса выглядит более предпочтительным вариантом.

Смена руководителя пока что тоже ничего не принесла. В структуре команды происходят изменения, последствия которых мы увидим еще не скоро. Такое чувство, словно Скудерия попала в какой-то День сурка, из которого она не может выбраться.

Ферстаппен идет за всеми рекордами

Как бы кто-то не любил Макса Ферстаппена, последние два сезона доказали, что перед нами талант, который появляется раз на поколение. А ведь в первые годы карьеры его называли не иначе как Крэшстаппен.

Конечно, посади его за руль условного МакЛарена, и его таланта уже не будет хватать для достижения результата. Но он выжимает максимум из того, что ему позволяет болид. У того же Переса это не получается (да, можно поднять теорию, что у него другая машина и ее замедляют ради успеха Макса, але то таке).

Источник: Getty Images

Последний календарный год приучил нас, что когда включаешь свою любимую Формулу 1, победитель уже известен. Это не только показатель отсутствия интриги, но и силы команды и гонщика.

Уже по ходу этого сезона нидерландец стал обладателем немалого количества рекордов и все идет к тому, что еще столько же он побьет после перерыва. И никто его не остановит, только он сам или команда, но это уже полный бред.

Риккардо вернулся, но что дальше?

Ник Де Врис оказался абсолютно не готов к Формуле 1 на постоянной основе. Одно успешное выступление на отдельно взятом Гран-при может быть случайностью, что и продемонстрировал случай нидерландца.

Наверное, нет ни одного человека, который был бы не рад возвращению Даниэля Риккардо. Он может одним своим интервью поднять настроение на весь день, а Пьер Гасли и Нико Хюлькенберг просто без ума от его произношения их имен (кто знает, тот знает).

Но что может дать его возвращение в долгосрочной перспективе? Рик не скрывает, что его цель - вернуться за руль Ред Булл. Макса никто выгонять не будет, а потому под удар снова попал Чеко.

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Вот только есть несколько проблем. Во-первых, Дэну уже 34 года. Он один из самых возрастных пилотов на стартовой решетке. Во-вторых, сейчас он выступает за Альфа Таури. Что можно показать за рулем меньших "быков" показал Юки Цунода - три десятых места, что будет максимумом для команды.

Никто не сомневается в способностях австралийца, но что-то никак не верится, что за оставшуюся часть сезона он выдаст что-то невероятное. Хорошим аргументом в пользу его возвращение в Ред Булл могут стать хорошие отношения с Ферстаппеном. Но этого может быть недостаточно.

Албон успешно подхватил Уильямс за Расселлом

Джордж Расселл был лидером худшей команды чемпионата на протяжении трех сезонов, после чего он был благословлен повышением в Мерседес.

Его путь сейчас повторяет Алекс Албон. Правда, тайский гонщик уже побывал в топовой команде, где он не справился с давлением и стал очередной жертвой проклятия второго пилота Ред Булл.

Источник: Getty Images

Очевидно, что в этом году Уильямс явно не может считаться худшей командой чемпионата. И она позволяет Алексу временами бороться за попадание в очковую зону, где он побывал уже три раза в сезоне.

Этим же в свое время занимался Расселл. Своими выступлениями Албон доказывает, что заслуживает большего, чем борьба за очки. У него есть способности, но главное, чтобы у него в будущем появилась соответствующая машина.

Если вам не хватило такой "мощной" аналитики, то можно ознакомиться с нашими предсказаниями того, как будет складываться нынешний сезон (спойлер: там все очень плохо).

Алексей Погорелов, ISPORT.ua