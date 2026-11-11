Вратарь Челси попал в аварию на Нюрбургринге

Голкипер Комо Роберт Санчес попал в аварию, сообщает The Sun.

Напомним, что текущий сезон испанский кипер проводит в аренде в Комо, хотя все еще принадлежит Челси.

Накануне Санчес катался на своей Феррари по Нюрбургрингу и попал в аварию.

Очевидцы сообщили, что испанец врезался в заграждение на скорости более 100 км/ч. Сам игрок не пострадал, сам покинул авто и стал собирать отпавшие детали.

Ранее также сообщалось, что легенда АПЛ может стать президентом ФИФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!