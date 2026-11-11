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Футбол

Гуцуляк продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Украинец подписал контракт с Ордобасы.
Сегодня, 17:02       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Гуцуляк / Getty Images
Алексей Гуцуляк / Getty Images

Украинский вингер Алексей Гуцуляк стал игроком Ордобасы.

Напомним, что 28-летний игрок летом покинул Полесье и с тех пор находился без клуба.

Лишь сейчас украинец подписал двухлетний контракт с чемпионом Казахстана Ордобасы. Для Гуцуляка это будет первый иностранный клуб в карьере.

Интересно, что в будущем сезное Ордобасы будет играть в Лиге чемпионов в статусе чемпиона своей страны.

Ранее также была назначена дата доигровки матча Харьков - Карпаты.

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