НБА: Бостон разгромил Филадельфию, Портленд одолел Оклахому, Нью-Йорк разобрался с Милуоки

В ночь на 11 ноября состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Бостон на выезде уверенно обыграл Филадельфию с разницей в 22 очка, а Нью-Йорк разгромил Милуоки, одержав победу с преимуществом в 32 очка. Также убедительную победу одержал Финикс, который на своей площадке разобрался с Клипперс.

Отметим также успех Портленда, который одолел Оклахому со счетом 123:103. Самым результативным игроком игрового дня стал баскетболист Бостона Джордж, набравший 36 очков. По 33 очка в составе своих команд записали на свой счет Вагнер из Орландо, а Лавин из Сакраменто набрал 31 очко.

Нью-Йорк — Милуоки — 117:85 (26:21, 32:13, 27:38, 32:13)

Нью-Йорк: Брансон (23), Таунс (21 + 16 подборов), Ануноби (19), Шамет (10), Бриджес (4) — старт; Колек (12), Дадье (8), Макбрайд (8), Диавара (5), Кнехт (3), Драммонд (2 + 14 подборов), Кларксон (2), Висеман (0), Альварадо (0).

Милуоки: Хакес-мл. (16), Роллинс (14), Кузма (5), Тернер (3), Беррис (3) — старт; Якучёнис (11), Амент (10), Дьенг (8), Вейр (8), Трент-мл. (5), Симс (2), Маркович (0), Грин (0).

Филадельфия — Бостон — 101:123 (23:30, 28:32, 31:29, 19:32)

Филадельфия: Макси (24), Эмбиид (16), Браун (13), Джеймс (11 + 8 подборов), Эджкомб (8) — старт; Симмонс (17), Уэйд (8 + 9 подборов), Уокер (2), Филон-мл. (2), Эдвардс (0), Колдуэлл-Поуп (0), Рупер (0).

Бостон: Джордж (36), Тейтум (21), Уолш (8), Уайт (5), Кета (4) — старт; Притчард (18), Хаузер (12), Гонсалес (10), Шайерман (5), Гарза (2), Робинсон (2), Харпер-мл. (0).

Финикс — Клипперс — 133:110 (29:18, 35:29, 35:25, 34:38)

Финикс: Букер (17), Грин (13), Брукс (8), Бриджес (8), Игодаро (6 + 8 подборов) — старт; Гудвин (18), Кеннард (14), Гиллеспи (12 + 8 передач), Малуач (11 + 7 подборов), Данн (10 + 8 подборов), Буйе (7), Пит (5), Флеминг (4).

Клипперс: Хатимура (13), Гарленд (13 + 6 передач), Джонс-мл. (11), Лопес (8), Данн (3) — старт; Миллер (13), Струс (12), Ваглер (11), Дик (10), Сандерс (9 + 7 передач), Джексон (4), Пикетт (3).

Юта — Майами — 109:115 (25:29, 29:35, 18:28, 37:23)

Юта: Петерсон (25 + 5 потерь), Бейли (23 + 7 подборов), Хейс (6), Окоджи (6), Грин (2) — старт; Коллиер (17), Филиповски (7), Бамба (7 + 7 подборов + 3 блок-шота), Михайлюк (7), Сенсабо (5), Брэдли (4).

Майами: Адетокумбо (30 + 11 подборов), Митчелл (19 + 8 передач), Ларссон (14 + 7 подборов), Адебайо (11 + 8 подборов), Томпсон (11) — старт; Уиггинс (13), Портис (5), Конвелл (5), Гарднер (4), Фонтеккио (3).

Сакраменто — Орландо — 100:107 (27:34, 25:23, 24:27, 24:23)

Сакраменто: Лавин (31 + 5 потерь), Эйкафф-мл. (29 + 6 передач), Хантер (15), Ачиува (10), Сабонис (0) — старт; Мюррей (11 + 4 блок-шота), Шарп (2), Кардвелл (1 + 11 подборов), Монк (1), Блэк (0), Плоуден (0).

Орландо: Вагнер (33 + 7 подборов + 7 передач), Блэк (26 + 7 подборов), Бэйн (15), Картер-мл. (8 + 11 подборов + 3 блок-шота), Кейн (5) — старт; Моралес (7 + 7 подборов), Ричардсон (6), Вучевич (5), Битадзе (2), Картер (0).

Портленд — Оклахома — 123:103 (26:27, 33:32, 38:21, 26:23)

Портленд: Лиллард (25), Авдия (24 + 8 передач), Сиссоко (17), Камара (12), Клинган (7 + 13 подборов) — старт; Холидей (11), Хендерсон (11), Янгблад (8), Уильямс III (6), Карлсон (2), Поттер (0), Хансен (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (26 + 8 подборов), Маккейн (21), Митчелл (14), Хартенштайн (7 + 9 подборов), Уильямс (3) — старт; Стиртц (13), Мара (10 + 10 подборов), Карузо (5), Клиффорд (4), Барнхайзер (0), Пиви (0).

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