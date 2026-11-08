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Футбол

Забарный после победного гола против Труа признан лучшим игроком матча

Украинский защитник ПСЖ отличился единственным забитым мячом в поединке Лиги 1.
Сегодня, 10:38       Автор: Игорь Мищук
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный был признан лучшим игроком матча десятого тура французской Лиги 1 против Труа (1:0).

24-летний футболист в этом поединке стал автором единственного гола и принес своей команде минимальную победу.

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На 39-й минуте после розыгрыша углового и навеса в штрафную украинский защитник головой отправил мяч в сетку.

По итогам поединка в голосовании болельщиков на официальном сайте Лиги 1 украинец набрал 44,29% голосов и стал лучшим игроком матча.

Источник: ligue1.com

В нынешнем сезоне на счету Забарного два гола в девяти матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике стал рекордсменом ПСЖ по количеству побед.

Источник видео: MEGOGO

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Забарный после победного гола против Труа признан лучшим игроком матча
Забарный после победного гола против Труа признан лучшим игроком матча

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