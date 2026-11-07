iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Сборная Украины оформила третью победу на Европейском кубке наций

"Сине-желтые" не без проблем обыграли Италию.
Сегодня, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Италия - Украина / ФХУ
Италия - Украина / ФХУ

В субботу, 7 ноября, сборные Украины и Италии встретились в рамках Европейского кубка наций по хоккею.

"Сине-желтые" довольно быстро открыли счет благодаря буллиту, но итальянцы сначала сравняли во втором периоде, а затем и вовсе вышли вперед.

Вскоре счет удалось сравнять уже нашей команде, а за три минуты до конца матча Александр Пересунько дальним броском вырвал для Украины победу.

Таким образом подопечные Александра Бобкина оформили третью победу подряд и заняли первое место в группе.

Европейский кубок наций. 3-й тур

Италия - Украина 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Денискин, 09:28 (буллит)  0:1
Дзанатта, 21:11 (большинство, Пьетрониро) - 1:1
Луизетти, 34:46 (Пьетрониро + Скьявоне) - 2:1
Пересунько, 46:25 - 2:2
Пересунько (большинство, Трахт) - 2:3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Сити неожиданно уступил аутсайдеру чемпионата Манчестер Сити неожиданно уступил аутсайдеру чемпионата
Квалификация в Сан-Паулу была остановлена красными флагами Квалификация в Сан-Паулу была остановлена красными флагами
Гран-при Бразилии: Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бразилии: Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике
УПЛ: Кудровка обыграла Черноморец, Харьков и Карпаты не доиграли свой матч УПЛ: Кудровка обыграла Черноморец, Харьков и Карпаты не доиграли свой матч

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Питтсбург, Коламбус вырвал победу у Далласа
НХЛ: Бостон разгромил Питтсбург, Коламбус вырвал победу у Далласа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: : Реал сыграет с Валенсией, Бавария встретится с Майнцем, матчи УПЛ
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Кудровка обыграла Черноморец, Харьков и Карпаты не доиграли свой матч
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль уступил Фенербахче, Комо уничтожил Ланс, победы Реала, Манчестер Сити и Арсенала
просмотров

Последние новости

Европа и мир22:40
Сборная Украины оформила третью победу на Европейском кубке наций
Европа21:30
Манчестер Сити неожиданно уступил аутсайдеру чемпионата
Формула 120:18
Квалификация в Сан-Паулу была остановлена красными флагами
Формула 120:11
Гран-при Бразилии: Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике
Украина20:10
УПЛ: Кудровка обыграла Черноморец, Харьков и Карпаты не доиграли свой матч
Украина16:35
Поединок Харьков - Карпаты был перенесен
Украина15:38
Кудривка минимально обыграла Черноморец
Футбол14:43
Чучело Инфантино сожгли в Англии
Украина14:11
Шахтер уступил Динамо в молодежном Классическом
Бокс13:20
Сестра Дюбуа готовится к бою за чемпионские пояса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK