Сборная Украины оформила третью победу на Европейском кубке наций
В субботу, 7 ноября, сборные Украины и Италии встретились в рамках Европейского кубка наций по хоккею.
"Сине-желтые" довольно быстро открыли счет благодаря буллиту, но итальянцы сначала сравняли во втором периоде, а затем и вовсе вышли вперед.
Вскоре счет удалось сравнять уже нашей команде, а за три минуты до конца матча Александр Пересунько дальним броском вырвал для Украины победу.
Таким образом подопечные Александра Бобкина оформили третью победу подряд и заняли первое место в группе.
Европейский кубок наций. 3-й тур
Италия - Украина 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Денискин, 09:28 (буллит) 0:1
Дзанатта, 21:11 (большинство, Пьетрониро) - 1:1
Луизетти, 34:46 (Пьетрониро + Скьявоне) - 2:1
Пересунько, 46:25 - 2:2
Пересунько (большинство, Трахт) - 2:3
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