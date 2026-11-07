Кудривка минимально обыграла Черноморец

Поединок на стадионе Авангард в Ровно завершился со счетом 1:0.

Кудривка одержала домашнюю победу над одесским Черноморцем в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 9-й минуте Денис Свитюха выполнил навес с правого фланга, а Евгений Смирный головой отправил мяч в ворота Черноморца. Этот гол оказался единственным в матче.

Одесская команда пыталась отыграться, однако так и не смогла сравнять счет. Кудривка сохранила минимальное преимущество до финального свистка. Благодаря победе Кудривка набрала 8 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

Черноморец с 9 баллами остается на десятой позиции. Для одесситов это поражение стало шестым в нынешнем чемпионате.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

Кудривка – Черноморец – 1:0 (1:0)

Гол: Смирный, 9.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!