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Футбол

Кудривка минимально обыграла Черноморец

Поединок на стадионе Авангард в Ровно завершился со счетом 1:0.
Сегодня, 15:38       Автор: Сергей Носенко
ФК Кудривка
ФК Кудривка

Кудривка одержала домашнюю победу над одесским Черноморцем в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 9-й минуте Денис Свитюха выполнил навес с правого фланга, а Евгений Смирный головой отправил мяч в ворота Черноморца. Этот гол оказался единственным в матче.

Одесская команда пыталась отыграться, однако так и не смогла сравнять счет. Кудривка сохранила минимальное преимущество до финального свистка. Благодаря победе Кудривка набрала 8 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

Черноморец с 9 баллами остается на десятой позиции. Для одесситов это поражение стало шестым в нынешнем чемпионате.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

Кудривка – Черноморец – 1:0 (1:0)

Гол: Смирный, 9.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Черноморец Кудривка

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