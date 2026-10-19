Бомбардиры: Премьер-лига Украины-2026/2027
ISPORT представляет таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу.
С 31 июля 2026 года по 4 июня 2027 года состоятся матчи Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27.
В рамках соревнования множество футболистов будут соперничать за индивидуальные награды, среди которых приз лучшему бомбардиру.
По итогам сезона-2025/26 самым результативным игроком сезона стал нападающий Динамо Матвей Пономаренко, записавший на свой счет 13 голов.
Также в ТОП-3 списка бомбардиров чемпионат завершили Андрей Сторчоус из Кудривки (12) и Филипп Будкивский из Зари (12).
ISPORT предлагает ознакомиться со списком лучших бомбардиров чемпионата Украины.
Список лучших бомбардиров УПЛ сезона-2026/27
- Игорь Краснопир (Полесье) - 8
- Батон Забергджа (Харьков) - 6
- Матвей Пономаренко (Динамо) - 5
- Феллипе Виейра (Карпаты) - 4
- Петер Итодо (Харьков) - 4
- Лука Мейреллиш (Шахтер) - 3
- Кауан Элиас (Шахтер) - 3
- Таллес Бренер (ЛНЗ) - 3
- Денис Ндукве (Колос) - 3
- Назарий Русин (Карпаты) - 3
- Владислав Велетень (Полесье) - 3
- Александр Демченко (Колос) - 3
- Карлос Парако (Харьков) - 3
Напомним, на нашем сайте также доступно расписание всех матчей чемпионата Украины.