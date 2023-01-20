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Бомбардиры: Премьер-лига Украины-2022/2023

ISPORT представляет таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу.
Сегодня, 14:00
Артем Довбик / СК Днепр-1
Артем Довбик / СК Днепр-1

С августа 2022 по май 2023 года проходит сезон-2022/23 чемпионата Украины по футболу.

В рамках данного соревнования множество футболистов соревнуются за индивидуальные награды, среди которых приз лучшему бомбардиру.

ISPORT предлагает вам ознакомиться с текущими лидерами гонки голеадоров.

Список лучших бомбардиров УПЛ сезона-2022/23

  1. Артем Довбик (CК Днепр-1) - 11
  2. Виталий Буяльский (Динамо) - 10
  3. Михаил Мудрик (Шахтер) - 7
  4. Виктор Цыганков (Динамо) - 6
  5. Таллес (Рух) - 6
  6. Максим Прядун (Металлист) - 6
  7. Даниил Сикан (Шахтер) - 6
  8. Александр Пихаленок (СК Днепр-1) - 5
  9. Игорь Кирюханцев (Заря) - 5
  10. Владислав Ванат (Динамо) - 5

Стоит отметить, что Михаил Мудрик и Виктор Цыганков уже не смогут улучшить свои позиции из-за перехода в Челси и Жирону соответственно, а вот между остальными претендентами развернется серьезная борьба.

Напомним, на нашем сайте также доступно расписание всех матчей чемпионата Украины.


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