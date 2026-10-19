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Бомбардиры: Премьер-лига Украины-2026/2027

ISPORT представляет таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу.
Сегодня, 18:55       Автор: Василий Медвидь
Игорь Краснопир / ФК Полесье
Игорь Краснопир / ФК Полесье

С 31 июля 2026 года по 4 июня 2027 года состоятся матчи Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27.

В рамках соревнования множество футболистов будут соперничать за индивидуальные награды, среди которых приз лучшему бомбардиру.

По итогам сезона-2025/26 самым результативным игроком сезона стал нападающий Динамо Матвей Пономаренко, записавший на свой счет 13 голов.

Также в ТОП-3 списка бомбардиров чемпионат завершили Андрей Сторчоус из Кудривки (12) и Филипп Будкивский из Зари (12).

ISPORT предлагает ознакомиться со списком лучших бомбардиров чемпионата Украины.

Список лучших бомбардиров УПЛ сезона-2026/27

  1. Игорь Краснопир (Полесье) - 8
  2. Батон Забергджа (Харьков) - 6
  3. Матвей Пономаренко (Динамо) - 5
  4. Феллипе Виейра (Карпаты) - 4
  5. Петер Итодо (Харьков) - 4
  6. Лука Мейреллиш (Шахтер) - 3
  7. Кауан Элиас (Шахтер) - 3
  8. Таллес Бренер (ЛНЗ) - 3
  9. Денис Ндукве (Колос) - 3
  10. Назарий Русин (Карпаты) - 3
  11. Владислав Велетень (Полесье) - 3
  12. Александр Демченко (Колос) - 3
  13. Карлос Парако (Харьков) - 3

Напомним, на нашем сайте также доступно расписание всех матчей чемпионата Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Украинская Премьер-лига список бомбардиров

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