С августа 2022 по май 2023 года проходит сезон-2022/23 чемпионата Украины по футболу.

В рамках данного соревнования множество футболистов соревнуются за индивидуальные награды, среди которых приз лучшему бомбардиру.

ISPORT предлагает вам ознакомиться с текущими лидерами гонки голеадоров.

Список лучших бомбардиров УПЛ сезона-2022/23

Артем Довбик (CК Днепр-1) - 11 Виталий Буяльский (Динамо) - 10 Михаил Мудрик (Шахтер) - 7 Виктор Цыганков (Динамо) - 6 Таллес (Рух) - 6 Максим Прядун (Металлист) - 6 Даниил Сикан (Шахтер) - 6 Александр Пихаленок (СК Днепр-1) - 5 Игорь Кирюханцев (Заря) - 5 Владислав Ванат (Динамо) - 5

Стоит отметить, что Михаил Мудрик и Виктор Цыганков уже не смогут улучшить свои позиции из-за перехода в Челси и Жирону соответственно, а вот между остальными претендентами развернется серьезная борьба.

Напомним, на нашем сайте также доступно расписание всех матчей чемпионата Украины.