Бомбардиры: Премьер-лига Украины-2022/2023
ISPORT представляет таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу.
С августа 2022 по май 2023 года проходит сезон-2022/23 чемпионата Украины по футболу.
В рамках данного соревнования множество футболистов соревнуются за индивидуальные награды, среди которых приз лучшему бомбардиру.
ISPORT предлагает вам ознакомиться с текущими лидерами гонки голеадоров.
Список лучших бомбардиров УПЛ сезона-2022/23
- Артем Довбик (CК Днепр-1) - 11
- Виталий Буяльский (Динамо) - 10
- Михаил Мудрик (Шахтер) - 7
- Виктор Цыганков (Динамо) - 6
- Таллес (Рух) - 6
- Максим Прядун (Металлист) - 6
- Даниил Сикан (Шахтер) - 6
- Александр Пихаленок (СК Днепр-1) - 5
- Игорь Кирюханцев (Заря) - 5
- Владислав Ванат (Динамо) - 5
Стоит отметить, что Михаил Мудрик и Виктор Цыганков уже не смогут улучшить свои позиции из-за перехода в Челси и Жирону соответственно, а вот между остальными претендентами развернется серьезная борьба.
Напомним, на нашем сайте также доступно расписание всех матчей чемпионата Украины.