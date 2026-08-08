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УПЛ: календарь и результаты матчей

Представляем вам расписание матчей чемпионата Украины.
Вчера, 21:30       Автор: Василий Медвидь
УПЛ / ISPORT, колаж Василий Войтюк
УПЛ / ISPORT, колаж Василий Войтюк

31 июля стартовал новый розыгрыш украинской Премьер-лиги сезона-2026/27.

Борьбу за победу в национальном первенстве будут вести 16 команд.

ISPORT.ua предлагает вашему вниманию календарь и результаты матчей нового сезона элитного дивизиона чемпионата Украины.

Расписание и результаты матчей УПЛ

Сезон-2026/27

1 тур

31.07.2026

  • Заря - Колос 2:0

01.08.2026

  • Кривбасс - Карпаты 1:4
  • Харьков - Верес 1:0

02.08.2026

  • Черноморец - Полесье 1:2
  • Эпицентр - Оболонь 3:0

03.08.2026

  • Буковина - ЛНЗ 0:0
  • Шахтер - Кудривка 5:1

02.12.2026

  • Динамо - Левый Берег - перенесен

2 тур

08.08.2026

  • Черноморец - Колос - перенесен
  • Левый Берег - Кудривка 0:0
  • Буковина - Оболонь 0:0

09.08.2026

  • 13:00 Заря - Кривбасс
  • 15:30 Эпицентр - Шахтер
  • 18:00 Верес - Динамо

10.08.2026

  • 15:30 Полесье - Харьков
  • 18:00 Карпаты - ЛНЗ

Сезон-2025/26

Плей-офф за право участия в УПЛ

05.06.2026

  • Кудривка - Агробизнес 0:0
  • Александрия - Левый Берег 1:1

09.06.2026

  • Агробизнес - Кудривка 2:3 (по пен)
  • Левый Берег - Александрия 1:0

30 тур

21.05.2026

  • Шахтер - Колос 0:1

23.05.2026

  • Александрия - Кривбасс 1:1
  • Эпицентр - Полтава 0:0
  • Карпаты - Заря 1:2

24.05.2026

  • Оболонь - ЛНЗ 0:1
  • Полесье - Рух 2:0
  • Верес - Металлист 1925 0:1
  • Динамо - Кудривка 3:2

29 тур

16.05.2026

  • Металлист 1925 - Эпицентр 1:1
  • Полтава - Динамо 0:2

17.05.2026

  • Кривбасс - Шахтер 2:3
  • Рух - Александрия 1:3
  • Колос - Оболонь 0:2
  • Карпаты - Верес 2:0

18.05.2026

  • Заря - Полесье 0:0
  • Кудривка - ЛНЗ 1:0

28 тур

12.05.2026

  • Александрия - Заря 1:2
  • Эпицентр - Полесье 3:2
  • Верес - Кривбасс 1:3
  • Металлист 1925 - Карпаты 2:2

13.05.2026

  • Динамо - Колос 2:1
  • ЛНЗ - Полтава 2:0
  • Шахтер - Оболонь 3:1

14.05.2026

  • Кудривка - Рух 2:1

27 тур

08.05.2026

  • Кривбасс - Карпаты 1:0
  • Колос - Кудривка 1:0
  • Полесье - Александрия 2:1

09.05.2026

  • Рух - Верес 0:0
  • ЛНЗ - Динамо 0:0
  • Заря - Металлист 1925 1:1
  • Оболонь - Эпицентр 2:2

10.05.2026

  • Полтава - Шахтер 0:4

26 тур

01.05.2026

  • Полтава - Кривбасс 3:3

02.05.2026

  • Александрия - Колос 0:3
  • Верес - Эпицентр 3:3
  • Карпаты - ЛНЗ 0:0

03.05.2026

  • Оболонь - Кудривка 1:1
  • Металлист 1925 - Полесье 0:1
  • Динамо - Шахтер 1:2

04.05.2026

  • Рух - Заря 1:2

25 тур

24.04.2026

  • Колос - Полтава 2:0

25.04.2026

  • Рух - Карпаты 0:3

26.04.2026

  • Кривбасс - Динамо 5:6
  • ЛНЗ - Металлист 1925 1:1
  • Кудривка - Шахтер 1:3
  • Полесье - Оболонь 3:1

27.04.2026

  • Эпицентр - Александрия 1:1
  • Заря - Верес 2:0

24 тур

17.04.2026

  • Динамо - Заря 3:1
  • Оболонь - Полтава 1:1

18.04.2026

  • Колос - ЛНЗ 1:0
  • Металлист 1925 - Кудривка 1:0

19.04.2026

  • Кривбасс - Рух 3:0
  • Эпицентр - Карпаты 0:0

20.04.2026

  • Александрия - Верес 0:3
  • Шахтер - Полесье 1:0

23 тур

10.04.2026

  • Полтава - Полесье 0:4
  • Рух - Колос 1:1

11.04.2026

  • Карпаты - Александрия 2:0
  • Металлист 1925 - Динамо 1:0
  • Верес - Оболонь 2:0

12.04.2026

  • Кудривка - Кривбасс 1:2
  • Заря - Эпицентр 1:0

13.04.2026

  • ЛНЗ - Шахтер 2:2

22 тур

03.04.2026

  • Полтава - Александрия 3:3

04.04.2026

  • Колос - Металлист 1925 0:0
  • Динамо - Карпаты 0:1

05.04.2026

  • Кривбасс - ЛНЗ 0:3
  • Оболонь - Заря 3:3
  • Шахтер - Рух 3:0
  • Полесье - Верес 1:1

06.04.2026

  • Эпицентр - Кудривка 1:0

21 тур

18.03.2026

  • Кудривка - Полесье 0:2

19.03.2026

  • Александрия - Динамо 0:5
  • Металлист 1925 - Полтава 2:0

21.03.2026

  • Кривбасс - Эпицентр 2:1
  • Рух - ЛНЗ 1:2

22.03.2026

  • Верес - Колос 0:1
  • Карпаты - Оболонь 4:0

23.04.2026

  • Заря - Шахтер 1:2

20 тур

13.03.2026

  • Полтава - Карпаты 0:4
  • Динамо - Оболонь 2:1

14.03.2026

  • ЛНЗ - Александрия 2:0
  • Кудривка - Верес 0:0
  • Полесье - Кривбасс 2:0

15.03.2026

  • Эпицентр - Рух 2:0
  • Колос - Заря 1:1
  • Шахтер - Металлист 1925 1:0

19 тур

06.03.2026

  • Александрия - Шахтер 0:1

07.03.2026

  • Эпицентр - Колос 4:0
  • Оболонь - Кривбасс 0:0

08.03.2026

  • Заря - Полтава 4:0
  • Карпаты - Кудривка 1:1
  • Полесье - Динамо 1:2

09.03.2026

  • Рух - Металлист 1925 0:3
  • Верес - ЛНЗ 0:3

18 тур

27.02.2026

  • Динамо - Эпицентр 4:0
  • Шахтер - Верес 1:0

28.02.2026

  • ЛНЗ - Полесье 1:3
  • Металлист 1925 - Александрия 1:0

01.03.2026

  • Кривбасс - Заря 3:1
  • Оболонь - Рух 1:0
  • Карпаты - Колос 0:1

02.03.2026

  • Полтава - Кудривка 0:2

17 тур

20.02.2026

  • Верес - Полтава 3:2
  • Динамо - Рух 1:0

21.02.2026

  • Эпицентр - ЛНЗ 0:2
  • Металлист 1925 - Кривбасс 0:0

22.02.2026

  • Колос - Полесье 0:2
  • Шахтер - Карпаты 3:0

23.02.2026

16 тур

12.12.2025

  • Александрия - Кудривка 1:1
  • Оболонь - Металлист 1925 1:3

13.12.2025

  • Кривбасс - Колос 1:1
  • ЛНЗ - Заря 2:0
  • Полесье - Карпаты 3:2

14.12.2025

  • Полтава - Рух 1:2
  • Динамо - Верес 3:0
  • Шахтер - Эпицентр 5:0

15 тур

05.12.2025

  • Заря - Карпаты 1:0

06.12.2025

  • ЛНЗ - Оболонь 3:0
  • Колос - Шахтер 0:0
  • Кудривка - Динамо 1:2

07.12.2025

  • Кривбасс - Александрия 3:0
  • Рух - Полесье 1:0

08.12.2025

  • Полтава - Эпицентр 0:3

15.04.2026

  • Металлист 1925 - Верес 4:0

14 тур

28.11.2025

  • Оболонь - Колос 0:0

29.11.2025

  • ЛНЗ - Кудровка 1:0
  • Верес - Карпаты 0:0

30.11.2025

  • Александрия - Рух 0:1
  • Эпицентр - Металлист 1925 0:0
  • Полесье - Заря 2:0

01.12.2025

  • Динамо - Полтава 1:2
  • Шахтер - Кривбасс 2:2

13 тур

21.11.2025

  • Полтава - ЛНЗ 0:2

22.11.2025

  • Карпаты - Металлист 1925 1:2
  • Колос - Динамо 2:1
  • Оболонь - Шахтер 0:6

23.11.2025

  • Кривбасс - Верес 2:2
  • Полесье - Эпицентр 0:0
  • Рух - Кудривка 4:2

24.11.2025

  • Заря - Александрия 2:2

12 тур

07.11.2025

  • Эпицентр - Оболонь 1:2
  • Кудровка - Колос 1:3

08.11.2025

  • Металист 1925 - Заря 1:3
  • Верес - Рух 1:0
  • Карпаты - Кривбасс 1:0

09.11.2025

  • Александрия - Полесье 0:3
  • Динамо - ЛНЗ 0:1
  • Шахтер - Полтава 7:1

11 тур

31.10.2025

  • Кудривка - Оболонь 1:0

01.11.2025

  • Кривбасс - Полтава 2:2
  • Колос - Александрия 1:1
  • Эпицентр - Верес 2:3

02.11.2025

  • Заря - Рух  1:0
  • Шахтер - Динамо 3:1

03.11.2025

  • ЛНЗ - Карпаты 0:1
  • Полесье - Металлист 1925 0:0

10 тур

24.10.2025

  • Александрия - Эпицентр 0:1
  • Верес - Заря 0:0

25.10.2025

  • Металлист 1925 - ЛНЗ 0:1
  • Карпаты - Рух 0:0
  • Оболонь - Полесье 0:4

26.10.2025

  • Полтава - Колос 2:2
  • Шахтер - Кудривка 4:0
  • Динамо - Кривбасс 4:0

9 тур

17.10.2025

  • Полтава - Оболонь 1:2

18.10.2025

  • Рух - Кривбасс 1:2
  • Заря - Динамо 1:1
  • Полесье - Шахтер 0:0

19.10.2025

  • ЛНЗ - Колос 1:0
  • Верес - Александрия 1:1
  • Карпаты - Эпицентр 1:3

20.10.2025

  • Кудривка - Металлист 1925 1:1

8 тур

03.10.2025

  • Колос - Рух 0:2
  • Эпицентр - Заря 1:2

04.10.2025

  • Александрия - Карпаты 0:2
  • Оболонь - Верес 1:1
  • Полесье - Полтава 4:0

05.10.2025

  • Кривбасс - Кудривка 3:1
  • Динамо - Металлист 1925 1:1
  • Шахтер - ЛНЗ 1:4

7 тур

26.09.2025

  • Кудривка - Эпицентр 2:1

27.09.2025

  • Александрия - Полтава 1:0
  • Заря - Оболонь 0:0
  • Карпаты - Динамо 3:3

28.09.2025

  • ЛНЗ - Кривбасс 0:0
  • Металлист 1925 - Колос 1:0
  • Рух - Шахтер 0:4

29.09.2025

  • Верес - Полесье 1:4

6 тур

20.09.2025

  • Колос - Верес 0:0
  • Полесье - Кудривка 2:0

21.09.2025

  • Полтава - Металлист 1925 0:2
  • ЛНЗ - Рух 1:0
  • Эпицентр - Кривбасс 4:5

22.09.2025

  • Оболонь - Карпаты 0:2
  • Динамо - Александрия 2:2
  • Шахтер - Заря 1:0

5 тур

12.09.2025

  • Александрия - ЛНЗ 4:1
  • Верес - Кудровка 2:0

13.09.2025

  • Рух - Эпицентр 0:1
  • Оболонь - Динамо 2:2
  • Металлист 1925 - Шахтер 1:1

14.09.2025

  • Кривбас - Полесье 0:1
  • Заря - Колос 1:3
  • Карпаты - Полтава 1:1

4 тур

29.08.2025

  • Полтава - Заря 1:4
  • Кудровка - Карпаты 2:2

30.08.2025

  • Кривбасс - Оболонь 2:1
  • Колос - Эпицентр 1:0
  • Металлист 1925 - Рух 2:0

31.08.2025

  • ЛНЗ - Верес 0:2
  • Динамо - Полесье 4:1
  • Шахтер - Александрия 2:0

3 тур

15.08.2025

  • Рух - Оболонь 1:2

16.08.2025

  • Александрия - Металлист 1925 1:4
  • Колос - Карпаты 1:1
  • Эпицентр - Динамо 1:4

17.08.2025

  • Кудровка - Полтава 3:1
  • Верес - Шахтер 0:2
  • Полесье - ЛНЗ 0:2

18.08.2025

  • Заря - Кривбасс 2:3

2 тур

08.08.2025

  • Полтава - Верес 1:0
  • Рух - Динамо 1:5

09.08.2025

  • Кривбасс - Металлист 1925 2:0
  • ЛНЗ - Эпицентр 1:0

10.08.2025

  • Оболонь - Александрия 1:0
  • Полесье - Колос 0:1
  • Карпаты - Шахтер 3:3

11.08.2025

  • Заря - Кудривка 2:1

1 тур

01.08.2025

  • Колос - Кривбасс 2:1
  • Рух - Полтава 2:1

02.08.2025

  • Верес - Динамо 0:1
  • Заря - ЛНЗ 0:0

03.08.2025

  • Кудровка - Александрия 3:1
  • Эпицентр - Шахтер 0:1
  • Карпаты - Полесье 0:2

04.08.2025

  • Металлист 1925 - Оболонь 0:0
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