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УПЛ: календарь и результаты матчей

Представляем вам расписание матчей чемпионата Украины
Сегодня, 10:00
Динамо Киев - Шахтер / FC Dynamo Kyiv
Динамо Киев - Шахтер / FC Dynamo Kyiv
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23 августа, в день государственного флага Украины стартует новый сезон украинской Премьер-Лиги.

16 команд поборются за победу в самом необычном розыгрыше чемпионата.

Расписание и результаты матчей УПЛ:

1 тур

Минай - Львов
23 августа
13:00 Шахтер - Металлист 1925
15:00 Черноморец - Верес
15:00 Зоря - Ворскла
17:00 Колос - Кривбасс
24 августа
15:00 Рух - Металлист
16 ноября
Днепр-1 - Александрия
Ингулец - Динамо

2 тур

27 августа
13:00 Ворскла - Верес
13:00 Львов - Заря
15:00 Металлист 1925 - Черноморец
28 августа
13:00 Колос - Рух
15:00 Шахтер - Кривбасс
17:00 Динамо - Днепр-1
29 августа 
13:00 Металлист - Ингулец
15:00 Александрия - Минай

7 тур

25 августа 
13:00 Александрия - Ингулец

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