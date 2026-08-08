УПЛ: календарь и результаты матчей
31 июля стартовал новый розыгрыш украинской Премьер-лиги сезона-2026/27.
Борьбу за победу в национальном первенстве будут вести 16 команд.
ISPORT.ua предлагает вашему вниманию календарь и результаты матчей нового сезона элитного дивизиона чемпионата Украины.
Расписание и результаты матчей УПЛ
Сезон-2026/27
1 тур
31.07.2026
- Заря - Колос 2:0
01.08.2026
02.08.2026
- Черноморец - Полесье 1:2
- Эпицентр - Оболонь 3:0
03.08.2026
02.12.2026
- Динамо - Левый Берег - перенесен
2 тур
08.08.2026
09.08.2026
- 13:00 Заря - Кривбасс
- 15:30 Эпицентр - Шахтер
- 18:00 Верес - Динамо
10.08.2026
- 15:30 Полесье - Харьков
- 18:00 Карпаты - ЛНЗ
Сезон-2025/26
Плей-офф за право участия в УПЛ
05.06.2026
- Кудривка - Агробизнес 0:0
- Александрия - Левый Берег 1:1
09.06.2026
- Агробизнес - Кудривка 2:3 (по пен)
- Левый Берег - Александрия 1:0
30 тур
21.05.2026
- Шахтер - Колос 0:1
23.05.2026
24.05.2026
29 тур
16.05.2026
- Металлист 1925 - Эпицентр 1:1
- Полтава - Динамо 0:2
17.05.2026
18.05.2026
- Заря - Полесье 0:0
- Кудривка - ЛНЗ 1:0
28 тур
12.05.2026
- Александрия - Заря 1:2
- Эпицентр - Полесье 3:2
- Верес - Кривбасс 1:3
- Металлист 1925 - Карпаты 2:2
13.05.2026
14.05.2026
- Кудривка - Рух 2:1
27 тур
08.05.2026
09.05.2026
10.05.2026
- Полтава - Шахтер 0:4
26 тур
01.05.2026
- Полтава - Кривбасс 3:3
02.05.2026
03.05.2026
04.05.2026
- Рух - Заря 1:2
25 тур
24.04.2026
- Колос - Полтава 2:0
25.04.2026
- Рух - Карпаты 0:3
26.04.2026
27.04.2026
24 тур
17.04.2026
18.04.2026
19.04.2026
- Кривбасс - Рух 3:0
- Эпицентр - Карпаты 0:0
20.04.2026
23 тур
10.04.2026
- Полтава - Полесье 0:4
- Рух - Колос 1:1
11.04.2026
12.04.2026
13.04.2026
- ЛНЗ - Шахтер 2:2
22 тур
03.04.2026
- Полтава - Александрия 3:3
04.04.2026
- Колос - Металлист 1925 0:0
- Динамо - Карпаты 0:1
05.04.2026
06.04.2026
- Эпицентр - Кудривка 1:0
21 тур
18.03.2026
- Кудривка - Полесье 0:2
19.03.2026
- Александрия - Динамо 0:5
- Металлист 1925 - Полтава 2:0
21.03.2026
- Кривбасс - Эпицентр 2:1
- Рух - ЛНЗ 1:2
22.03.2026
23.04.2026
- Заря - Шахтер 1:2
20 тур
13.03.2026
- Полтава - Карпаты 0:4
- Динамо - Оболонь 2:1
14.03.2026
15.03.2026
19 тур
06.03.2026
- Александрия - Шахтер 0:1
07.03.2026
- Эпицентр - Колос 4:0
- Оболонь - Кривбасс 0:0
08.03.2026
09.03.2026
18 тур
27.02.2026
28.02.2026
01.03.2026
02.03.2026
- Полтава - Кудривка 0:2
17 тур
20.02.2026
21.02.2026
22.02.2026
23.02.2026
- Александрия - Оболонь 0:3 (техническое поражение/победа)
- Кудривка - Заря 2:2
16 тур
12.12.2025
13.12.2025
14.12.2025
15 тур
05.12.2025
- Заря - Карпаты 1:0
06.12.2025
07.12.2025
08.12.2025
- Полтава - Эпицентр 0:3
15.04.2026
- Металлист 1925 - Верес 4:0
14 тур
28.11.2025
- Оболонь - Колос 0:0
29.11.2025
- ЛНЗ - Кудровка 1:0
- Верес - Карпаты 0:0
30.11.2025
01.12.2025
13 тур
21.11.2025
- Полтава - ЛНЗ 0:2
22.11.2025
23.11.2025
24.11.2025
- Заря - Александрия 2:2
12 тур
07.11.2025
08.11.2025
- Металист 1925 - Заря 1:3
- Верес - Рух 1:0
- Карпаты - Кривбасс 1:0
09.11.2025
11 тур
31.10.2025
- Кудривка - Оболонь 1:0
01.11.2025
02.11.2025
03.11.2025
10 тур
24.10.2025
25.10.2025
26.10.2025
9 тур
17.10.2025
- Полтава - Оболонь 1:2
18.10.2025
19.10.2025
20.10.2025
- Кудривка - Металлист 1925 1:1
8 тур
03.10.2025
04.10.2025
05.10.2025
7 тур
26.09.2025
- Кудривка - Эпицентр 2:1
27.09.2025
28.09.2025
29.09.2025
- Верес - Полесье 1:4
6 тур
20.09.2025
21.09.2025
22.09.2025
5 тур
12.09.2025
13.09.2025
14.09.2025
4 тур
29.08.2025
30.08.2025
31.08.2025
3 тур
15.08.2025
- Рух - Оболонь 1:2
16.08.2025
17.08.2025
18.08.2025
- Заря - Кривбасс 2:3
2 тур
08.08.2025
09.08.2025
10.08.2025
11.08.2025
- Заря - Кудривка 2:1
1 тур
01.08.2025
02.08.2025
03.08.2025
04.08.2025
- Металлист 1925 - Оболонь 0:0