УПЛ: календарь и результаты матчей
Представляем вам расписание матчей чемпионата Украины
23 августа, в день государственного флага Украины стартует новый сезон украинской Премьер-Лиги.
16 команд поборются за победу в самом необычном розыгрыше чемпионата.
Расписание и результаты матчей УПЛ:
1 тур
Минай - Львов
23 августа
13:00 Шахтер - Металлист 1925
15:00 Черноморец - Верес
15:00 Зоря - Ворскла
17:00 Колос - Кривбасс
24 августа
15:00 Рух - Металлист
16 ноября
Днепр-1 - Александрия
Ингулец - Динамо
2 тур
27 августа
13:00 Ворскла - Верес
13:00 Львов - Заря
15:00 Металлист 1925 - Черноморец
28 августа
13:00 Колос - Рух
15:00 Шахтер - Кривбасс
17:00 Динамо - Днепр-1
29 августа
13:00 Металлист - Ингулец
15:00 Александрия - Минай
7 тур
25 августа
13:00 Александрия - Ингулец