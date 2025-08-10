Климчук принес Колосу минимальную победу над Полесьем

Подопечные Руслана Ротаня не сумели ничего сделать с обороной соперника.

В воскресенье, 10 августа, в рамках второго тура УПЛ Полесье принимало дома Колос.

Хозяева сразу пошли прессинговать гостей, и уже на седьмой минуте Гонсалвеш имел отличный момент, но не смог переиграть Пахолюка.

После этой атаки игра успокоилась, однако Полесье продолжало доминировать, но уже аккуратно прощупывая защиту соперника. В первом тайме Колос смого ответить лишь одним моментом, где Ррапай пробил выше с отличной позиции.

Гол пришел лишь со стартом второго тайма. Колос провел очень быструю контратаку и после небольшого рикошета мяч оказался у Климчука, который и переправил его в ворота.

Полесье бросило все силы, чтобы отыграться, но подопечные Руслана Костышина уверенно отоборонялись и довели матч до победы.

Полесье - Колос 0:1

Гол: Климчук, 47

Полесье: Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Хадрой (Кравченко, 61) – Йосефи (Караман, 46), Мельниченко (Бабенко, 66), Таллес Коста – Гонсалвеш (Гуцуляк, 61), Назаренко, Гайдучик (Филиппов, 61)

Колос: Пахолюк – Цуриков, И. Красничи, Козик, Понедельник – Ррапай (А. Красничи, 82), Элиас, Гагнидзе – Велетень (Гусол, 75), Кане (Алефиренко, 46), Климчук (Третьяков, 75)

