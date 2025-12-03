iSport.ua
Даниил Сикан может вернуться в чемпионат Украины - СМИ

Ранее играл в Шахтере.
Сегодня, 12:41       Автор: Валентина Чорноштан
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Украинский форвард Трабзонспора Даниил Сикан может вернуться в УПЛ, сообщает Футбол 24.

Полесье заинтересовано в подписании экс-форварда Шахтера, руководство житомирского клуба рассматривает вариант только аренды нападающего.

Отмечается, что Сикан может отказаться от возвращения в чемпионат Украины из-за желания продолжать выступать в Европе.

Сикан перешел в Трабзонспор в январе 2025 года. За это время он провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что Сикан может перейти в клуб из Бундеслиги.

