Полесье и Эпицентр сыграли в безголевую ничью

В воскресенье, 23 ноября, Полесье принимало дома Эпицентр в рамках 13-го тура УПЛ.

Первый тайм прошел полностью под диктову хозяев. Игроки Полесье упустили множество моментов открыть счет, но также не стоит и забывать про уверенную игру кипера гостей.

Во втором тайме преимущество было все так же на стороне "волков", однако Эпицентр начал находить выходы из-под прессинга и проводить свои атаки.

В итоге уже и Волынцу пришлось показывать свои навыки, в результате чего матч так и завершился безголевой ничьей.

Полесье - Эпицентр 0:0

Полесье: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский (Шепелев, 71), Велетень, Брагару (Йосефи, 62), Гуцуляк (Назаренко, 71) – Гайдучик (Филиппов, 62).

Эпицентр: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Миронюк (Джеоване, 59), Запорожец, Себерио – Сифуэнтес (Борячук, 90+5), Супряга (Липовуз, 90+4), Сидун.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!