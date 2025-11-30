iSport.ua
Эпицентр и Металлист 1925 расписали скучную ничью

Команды разошлись без голов.
Эпицентр - Металлист 1925 / metalist1925.com
В воскрсенье, 30 ноября, Эпицентр встречался с Металлистом 1925.

Увы, команды не сумели порадовать болельщиков забитыми голами. В первом тайме команды сумели создать лишь по одному опасному моменту.

А вторая половины игры оказалась еще менее зрелищной, команды полностью сосредоточились на борьбе и играли практически без ворот.

Отсюда и закономерный результат - безголевая ничья, что тем не менее все равно позволило Эпицентру покинуть зону вылету.

Эпицентр - Металлист 1925 0:0

Эпицентр: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Запорожец, Себерио (Липовуз, 90+3), Сифуэнтес, Джеоване (Миронюк, 66), Сидун – Супряга (Борячук, 85)

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк – Литвиненко, Калюжный, Забергджа – Рашица (Когут, 61), Мба (Итодо, 61), Антюх

