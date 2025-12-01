iSport.ua
Тренер Эпицентра объявил о планах усиления состава зимой

Раскрыл трансферные планы.
Вчера, 08:27
Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк рассказал, как оценивает планы по трансферам и усилению состава на будущее трансферное окно.

"Нам ещё нужно сыграть два очень важных для нас тура. Что касается усиления — оно действительно будет. Могу вас заверить, что речь не о десяти новых игроках. Это не нужно.

Почему? Потому что я верю в тех ребят, которые у меня есть. Но без усиления не обойтись — нужно взять троих игроков, чтобы была конкуренция. Например, у Руслана Петровича на каждое место два кандидата. И ты чувствуешь конкуренцию, и работаешь, и ощущаешь дыхание соперника позади.

Конкуренция — это двигатель прогресса. У нас ребята уже это почувствовали. Над чем мы последние два месяца работали больше всего? Прежде всего — над интенсивностью игры".

Напомним, что на текущий момент команда из Каменца-Подольского занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. 30 ноября, в субботу, она провела матч против Металлиста 1925.

