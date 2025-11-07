iSport.ua
Оболонь обыграла Эпицентр на выезде

"Пивовары" взяли верх в Тернополе.
Сегодня, 17:25       Автор: Антон Федорцив
Эпицентр – Оболонь / ФК Эпицентр
Старт матча не предвещал подолянам беды. Эпицентр даже попытался завладеть инициативой в дебюте. Но потом гости из столицы ошеломили подопечных Сергея Нагорняка двумя голами.

Повела Оболонь на 11-й минуте. После обрезки Кирюханцева контратака переместилась на правый фланг, откуда Ильин выполнил прострел на Устименко. А на 15-й Слободян уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол на себе.

Хозяева могли отквитать один мяч на экваторе тайма. Но Климец с рикошетом не попал в ворота. Следующий момент возник на старте второй половины. Это Сидун головой пробил выше створа после навеса Кирюханцева.

Затем выстрелом с дистанции Федоривского проверил Демченко. Забить Эпицентру удалось на 74-й минуте. После длинного розыгрыша Сифуэнтес подал с левого фланга, а Сидун головой отправил мяч в сетку.

На большее пылу подолян не хватило. Оболонь с выездной победой поднялась в середину турнирной таблицы Премьер-лиги (16 очков). Эпицентр же остался в зоне переходных поединков (9 пунктов).

Статистика матча Эпицентр – Оболонь 12-го тура чемпионата Украины

Эпицентр – Оболонь – 1:2
Голы: Сидун, 74 – Устименко, 11, Слободян, 15 (пенальти)

Удары: 25 - 3
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 9 - 1
Фолы: 12 - 19

Эпицентр: Билык – Кирюханцев (Савчук, 59), Григоращук, Кош, Климец – Себерио (Липовуз, 73), Запорожец (Е. Демченко, 59), Миронюк (Джеоване, 59) – Сидун, Супряга (Борячук, 59),Сифуэнтес

Оболонь: Федоривский – Грисьо (Е. Пасич, 72), Курко, Дубко, Суханов – Черненко (Ломницкий, 90+2), Семенов – Ильин (Мединский, 64), Слободян (Кулаковский, 72), Прокопенко – Устименко (Теслюк, 64)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Эпицентр Оболонь

