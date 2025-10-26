УПЛ: турнирная таблица сезона-2025/26
В пятницу, 1 августа, стартовал 18-й розыгрыш Украинской Премьер-лиги (35-й розыгрыш высшего дивизиона с момента объявления независимости Украины).
Действующим чемпионом Украины является киевское Динамо. Вице-чемпионом в прошлом сезоне стала Александрия, которая впервые в своей истории завоевала серебро.
Тройку лучших замкнул донецкий Шахтер, который получил бронзовые награды.
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 (после 10-го тура)
- Шахтер (Донецк) - 21
- Динамо (Киев) - 20
- ЛНЗ (Черкассы) - 20
- Полесье (Житомир) - 19
- Кривбасс (Кривой Рог) - 19
- Металлист 1925 (Харьков) - 16
- Колос (Коваливка) - 15
- Заря (Луганск) - 13
- Оболонь (Киев) - 13
- Карпаты (Львов) - 12
- Кудривка (Кудривка) - 11
- Верес (Ровно) - 10
- Эпицентр (Каменец-Подольский) - 9
- Александрия (Александрия) - 8
- Рух (Львов) - 7
- СК Полтава (Полтава) - 5
Регламент
Чемпионат будет длиться с 1 августа 2025 года по 29 мая 2026 года. В УПЛ сезона-2025/26 примут участие 16 клубов, которые проведут два круга по 15 матчей с каждым из соперников.
По итогам сезона-2025/26 в еврокубки попадут лишь три команды: чемпион отправится во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, а серебряный и бронзовый призеры - во второй раунд квалификации Лиги конференций.
В случае, если победителем Кубка Украины (за которым закреплено место в Лиге Европы) становится кто-то из вышеуказанных призеров, тогда четвертая команда чемпионата тоже попадает в еврокубки.
Команды, которые займут 15 и 16 места вылетят в Первую лигу. Те, кто финиширует на 13 и 14 местах сыграют в плей-офф с 3 и 4 командами Первой лиги за право выступить в УПЛ сезона-2025/26.
При равном количестве набранных очков у двух и/или более команд их места определяются по следующим показателям:
- большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
- большее количество забитых мячей в личных встречах;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- большее количество забитых мячей во всех матчах.
