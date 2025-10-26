iSport.ua
УПЛ: турнирная таблица сезона-2025/26

Представляем вашему вниманию расположение команд в таблице чемпионата Украины.
Сегодня, 22:15
УПЛ / УПЛ
УПЛ / УПЛ

В пятницу, 1 августа, стартовал 18-й розыгрыш Украинской Премьер-лиги (35-й розыгрыш высшего дивизиона с момента объявления независимости Украины).

Действующим чемпионом Украины является киевское Динамо. Вице-чемпионом в прошлом сезоне стала Александрия, которая впервые в своей истории завоевала серебро.

Тройку лучших замкнул донецкий Шахтер, который получил бронзовые награды.

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 (после 10-го тура)

  1. Шахтер (Донецк) - 21
  2. Динамо (Киев) - 20
  3. ЛНЗ (Черкассы) - 20
  4. Полесье (Житомир) - 19
  5. Кривбасс (Кривой Рог) - 19
  6. Металлист 1925 (Харьков) - 16
  7. Колос (Коваливка) - 15
  8. Заря (Луганск) - 13
  9. Оболонь (Киев) - 13
  10. Карпаты (Львов) - 12
  11. Кудривка (Кудривка) - 11
  12. Верес (Ровно) - 10
  13. Эпицентр (Каменец-Подольский) - 9
  14. Александрия (Александрия) - 8
  15. Рух (Львов) - 7
  16. СК Полтава (Полтава) - 5

Регламент

Чемпионат будет длиться с 1 августа 2025 года по 29 мая 2026 года. В УПЛ сезона-2025/26 примут участие 16 клубов, которые проведут два круга по 15 матчей с каждым из соперников.

По итогам сезона-2025/26 в еврокубки попадут лишь три команды: чемпион отправится во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, а серебряный и бронзовый призеры - во второй раунд квалификации Лиги конференций.

В случае, если победителем Кубка Украины (за которым закреплено место в Лиге Европы) становится кто-то из вышеуказанных призеров, тогда четвертая команда чемпионата тоже попадает в еврокубки.

Команды, которые займут 15 и 16 места вылетят в Первую лигу. Те, кто финиширует на 13 и 14 местах сыграют в плей-офф с 3 и 4 командами Первой лиги за право выступить в УПЛ сезона-2025/26.

При равном количестве набранных очков у двух и/или более команд их места определяются по следующим показателям:

  • большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;
  • лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
  • большее количество забитых мячей в личных встречах;
  • лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
  • большее количество забитых мячей во всех матчах.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с положением игроков в бомбардирской гонке Украинской Премьер-лиги нынешнего сезона.

