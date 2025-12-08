Хаби Алонсо – о поражении от Сельты: "Это было не то, чего мы ожидали"

В воскресенье, 7 декабря, Реал проиграл Сельте со счётом 2:0. Добавим, что мадридцы уступили "небесным" впервые за 8 лет.

Главный тренер "королевского" клуба Хаби Алонсо прокомментировал поражение в 15-м туре чемпионата Испании.

Это было не то, чего мы ожидали. Мы планировали сыграть в хорошем темпе с прессингом против крепкого соперника, но чего-то не хватило. Травма Милитао нарушила наши планы. Это плохая новость: у нас и так много травм, а здесь ещё одна.

"Нам было сложно отреагировать. Мы по-настоящему ответили только тогда, когда остались вдесятером. Три очка потеряны — это обидно, мы злимся, и теперь в среду в Лиге чемпионов против Ман Сити должны показать себя с другой стороны", — приводит слова специалиста AS.

