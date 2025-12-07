iSport.ua
Родри за Гюлера? Реал и Ман Сити могут устроить громкий обмен

Будет ли мегасделка?
Сегодня, 12:35       Автор: Валентина Чорноштан
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Мадридский Реал заинтересован в подписании Родри из Манчестер Сити, сообщает Transfer News Life.

Однако Сити рассматривает только вариант обмена Родри на игрока Реала, а не полноценную продажу. Отмечается, что "горожане" хотят обменять обладателя Золотого мяча на Арду Гюлера.

Тем временем сливочные не хотят отдавать своего турецкого полузащитника и вовсе не заинтересованы в переговорах по любому обмену.

Арда Гюлер в этом сезоне провел 20 матчей за Реал, забив 3 гола и сделав 7 результативных передач. Родри в текущем сезоне отдал 1 ассист в 12 матчах.

Добавим, что защитник Реала готов пойти на уменьшение зарплаты ради продления контракта.

