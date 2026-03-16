Стало известно, появится ли Мбаппе в матче против Ман Сити

Решение по его участию в игре с "горожанами" еще не принято.

Килиан Мбаппе поедет вместе с командой в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, который состоится 17 марта, сообщает Marca.

Однако примет ли участие французский форвард в матче - пока под вопросом. Мбаппе заявил тренерскому штабу мадридской команды, что чувствует себя хорошо перед предстоящей игрой.

Отмечается, что он может начать матч на скамейке запасных и выйти во втором тайме.

Добавим, что в воскресенье, 15 марта, Килиан принимал участие в тренировке вместе с командой в обычном режиме и без какого-либо дискомфорта.

Ранее СМИ раскрыли состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала, тогда "горожане" уступили со счетом 3:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!