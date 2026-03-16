Стало известно, появится ли Мбаппе в матче против Ман Сити

Решение по его участию в игре с "горожанами" еще не принято.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе поедет вместе с командой в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, который состоится 17 марта, сообщает Marca.

Однако примет ли участие французский форвард в матче - пока под вопросом. Мбаппе заявил тренерскому штабу мадридской команды, что чувствует себя хорошо перед предстоящей игрой.

Отмечается, что он может начать матч на скамейке запасных и выйти во втором тайме.

Добавим, что в воскресенье, 15 марта, Килиан принимал участие в тренировке вместе с командой в обычном режиме и без какого-либо дискомфорта.

Ранее СМИ раскрыли состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала, тогда "горожане" уступили со счетом 3:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Киллиан Мбаппе

Статьи по теме

Реал уверенно разгромил аутсайдера чемпионата Реал уверенно разгромил аутсайдера чемпионата
Реал планирует шесть трансферов. Клуб ищет усиление во все линии Реал планирует шесть трансферов. Клуб ищет усиление во все линии
Четыре команды хотят подписать чемпиона мира 2022 Четыре команды хотят подписать чемпиона мира 2022
Реал повторяет уникальное достижение впервые с 2014 года Реал повторяет уникальное достижение впервые с 2014 года

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

Последние новости

Европа10:24
Сеск Фабрегас раскритиковал наставника Довбика
Биатлон09:59
Украина теряет пятую квоту в женском биатлоне впервые за 20 лет
НХЛ09:28
НХЛ: Сиэтл забросил 6 шайб Флориде, Эдмонтон обыграл Нэшвилл
НБА09:05
НБА: Торонто победил Детройт, Оклахома обыграла Миннесоту
Европа08:27
Удаление в матче Лацио - Милан за протесты тренера. Какое наказание ему грозит?
Европа07:58
Тоттенхэм прервал серию поражений на Энфилде
Европа07:29
Стало известно, появится ли Мбаппе в матче против Ман Сити
Европа07:14
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет против Вулверхэмптона, матчи Леванте и Фиорентины
Вчера, 23:48
Европа23:48
Лацио минимально одолел Милан
Киберспорт23:05
NaVi стали победителями ESL Pro League
