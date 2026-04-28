Защитник Реала перенес операцию и выбыл на длительный срок

Защитник Реала и сборной Бразилии Эдер Милитао надолго угодил в лазарет мадридского клуба после рецидива травмы.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", 28-летний футболист был прооперирован после разрыва сухожилия двуглавой мышцы бедра. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и в ближайшее время игрок приступит к реабилитации.

Читай также: Защитник Реала не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2026

Сроки восстановления бразильца не уточняются, однако, по информации СМИ, он выбыл из игры на пять месяцев.

Таким образом, из-за травмы защитник будет вынужден пропустить чемпионат мира-2026 и начало следующего сезона.

Для Милитао это уже четвертая травма в этом сезоне. В текущей кампании защитник успел провести за Реал 21 матч во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в Реале определили девять игроков, которые покинут команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!