В ФИА объяснили, как будет работать новая система "плохого старта"
В ближайшем Гран-при в Майами ФИА будет тестировать новую систему "плохого старта".
Суть этой технологии в том, что если какая-то машина очень плохо стартовала, система активирует электрическую часть силовой установки, что позволит болиду безопасно тронуться с места, избежав аварийной ситуации.
Однако директор ФИА Николас Томбасис заявил, что другие команды могут использовать эту систему в своих интересах, чтобы повлиять на скорость болида во время старта.
Ранее эта технология могла появиться не только на старте, но и при проезде по пит-лейну в конце первого круга, однако гонщики не оценили эту идею, заявив, что в таком случае ситуация выходит из-под их контроля.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!