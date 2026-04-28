В ФИА объяснили, как будет работать новая система "плохого старта"

В ближайшем Гран-при в Майами ФИА будет тестировать новую систему "плохого старта".

Суть этой технологии в том, что если какая-то машина очень плохо стартовала, система активирует электрическую часть силовой установки, что позволит болиду безопасно тронуться с места, избежав аварийной ситуации.

Однако директор ФИА Николас Томбасис заявил, что другие команды могут использовать эту систему в своих интересах, чтобы повлиять на скорость болида во время старта.

Ранее эта технология могла появиться не только на старте, но и при проезде по пит-лейну в конце первого круга, однако гонщики не оценили эту идею, заявив, что в таком случае ситуация выходит из-под их контроля.

Тем временем в паддоке ожидают завершения карьеры сразу трёх пилотов.

