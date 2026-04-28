iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

В ФИА объяснили, как будет работать новая система "плохого старта"

Томбасис предупредил команды о жестком контроле новой технологии.
Сегодня, 13:57       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Австралии / Getty Images

В ближайшем Гран-при в Майами ФИА будет тестировать новую систему "плохого старта".

Суть этой технологии в том, что если какая-то машина очень плохо стартовала, система активирует электрическую часть силовой установки, что позволит болиду безопасно тронуться с места, избежав аварийной ситуации.

Однако директор ФИА Николас Томбасис заявил, что другие команды могут использовать эту систему в своих интересах, чтобы повлиять на скорость болида во время старта.

Ранее эта технология могла появиться не только на старте, но и при проезде по пит-лейну в конце первого круга, однако гонщики не оценили эту идею, заявив, что в таком случае ситуация выходит из-под их контроля.

Тем временем в паддоке ожидают завершения карьеры сразу трёх пилотов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: старт ФИА

Статьи по теме

ФИА объявила о планах внести поправки в регламент ФИА объявила о планах внести поправки в регламент
ФИА обсудит реформу регламента-2026 ФИА обсудит реформу регламента-2026
ФИА планирует пересмотр регламента после инцидента с Хаасом в Японии ФИА планирует пересмотр регламента после инцидента с Хаасом в Японии
ФИА отменила ошибочное новшество на Гран-при Монако ФИА отменила ошибочное новшество на Гран-при Монако

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс выбил О'Салливана
просмотров
Футбол сегодня: завершение тура УПЛ, Ярмолюк против Манчестер Юнайтед, матчи Серии А и Ла Лиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

НБА14:57
Оклахома установила феноменальное достижение в постсезоне
Бокс14:29
СМИ: Хэйни и Стивенсон начали обсуждение супербоя
Формула 113:57
В ФИА объяснили, как будет работать новая система "плохого старта"
Европа13:29
Ливерпуль нашел преемника Алиссона
Европа13:00
Барселона может подписать опытного норвежца
Европа12:29
У Арбелоа возник конфликт с ветераном испанской сборной
НБА11:51
Никола Йокич покорил рекорд Леброна
Европа11:20
Реал нацелился на тренера который выиграл Мундиаль
Бокс10:48
"Как только попаду в него, он это почувствует": Верховен - о бое с Усиком
Теннис10:17
"Спасибо моей маме": Костюк - о девятой победе подряд в Мадриде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK