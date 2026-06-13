Шахтер согласовал подписание бразильского легионера из Фламенго

Шахтер договорился с Фламенго о переходе вингера бразильского клуба Райана Роберто.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, "горняки" уже согласовали покупку 18-летнего футболиста за 10 миллионов евро.

Отмечается, что Шахтер приобретет 90% прав на бразильского вингера, а Фламенго оставит за собой 10% от будущей перепродажи игрока.

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Бразильский клуб согласился отпустить игрока, поскольку срок действия его контракта истекал в конце этого года и он мог уйти бесплатно, а семья и агент футболиста ранее заявляли, что он не будет продлевать договор.

Райан Роберто провел два матча за первую команду Фламенго, а в составе команды U-20 на счету вингера шесть голов и одна результативная передача в 16 поединках.

Напомним, ранее Шахтер объявил о подписании защитника Александра Караваева из Динамо.

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