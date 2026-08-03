Трансфер Диоманде задерживается из-за конфликта агентов
Реал никак не может завершить трансфер Яна Диоманде из-за проблем игрока с агентами, пишет AS.
Дело в том, что его бывшие агенты из Maxidel Management обвинили нынеших - Roc Nation в нарушении контракта.
В итоге дело было передано в ФИФА, и именно это тормозит процесс. В теории федерация может даже отказаться регистрировать трансфер, пока спор не будет улажен.
К тому же Реал и Лейпциг не хотели проводить трансфер, так как правила ФИФА в отношении агентов крайне строги. Если клуб выплатит комиссионные не тому агенту, это может привести к неприятным санкциям.
При этом издание пишет, что между клубами трансфер Диоманде уже полностью согласован, остается только ждать решения ситуации с агентами.
Ранее также сообщалось, что Ювентус подписал таланта из Боснии.
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