Реал хочет переманить вингера Лейпцига, который был близок к переходу в ПСЖ
Реал сделал первое предложение по вингеру РБ Лейпциг Яну Диоманде.
Отмечается, что мадридский клуб предложил за 19-летнего футболиста 90 миллионов евро плюс 10 млн в виде бонусов.
Однако РБ Лейпциг отклонил предложение, поскольку рассчитывает получить за игрока более 100 миллионов евро.
🚨⚪️ Real Madrid sent €100m official bid to RB Leipzig this week: €90m plus €10m add-ons proposal on the table.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
RB Leipzig have rejected as they ask for more than €100m to let Diomandé leave.
Real remain in talks.
🔴🔵 PSG, in talks for weeks but no agreement yet with RB. pic.twitter.com/c8U9x0vknr
Добавим, что в то же время ПСЖ уже несколько недель ведет переговоры с немецким клубом, но пока не может достичь соглашения.
Тем временем Манчестер Сити рассматривает трансфер вингера Челси.
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