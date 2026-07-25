Реал хочет переманить вингера Лейпцига, который был близок к переходу в ПСЖ

Мадридский гранд включился в гонку за Диоманде.

Реал сделал первое предложение по вингеру РБ Лейпциг Яну Диоманде.

Отмечается, что мадридский клуб предложил за 19-летнего футболиста 90 миллионов евро плюс 10 млн в виде бонусов.

Однако РБ Лейпциг отклонил предложение, поскольку рассчитывает получить за игрока более 100 миллионов евро.

🚨⚪️ Real Madrid sent €100m official bid to RB Leipzig this week: €90m plus €10m add-ons proposal on the table.



RB Leipzig have rejected as they ask for more than €100m to let Diomandé leave.



Real remain in talks.



🔴🔵 PSG, in talks for weeks but no agreement yet with RB. pic.twitter.com/c8U9x0vknr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Добавим, что в то же время ПСЖ уже несколько недель ведет переговоры с немецким клубом, но пока не может достичь соглашения.

Тем временем Манчестер Сити рассматривает трансфер вингера Челси.

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