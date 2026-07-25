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Футбол

Реал хочет переманить вингера Лейпцига, который был близок к переходу в ПСЖ

Мадридский гранд включился в гонку за Диоманде.
Сегодня, 08:20       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

Реал сделал первое предложение по вингеру РБ Лейпциг Яну Диоманде.

Отмечается, что мадридский клуб предложил за 19-летнего футболиста 90 миллионов евро плюс 10 млн в виде бонусов.

Однако РБ Лейпциг отклонил предложение, поскольку рассчитывает получить за игрока более 100 миллионов евро.

Добавим, что в то же время ПСЖ уже несколько недель ведет переговоры с немецким клубом, но пока не может достичь соглашения.

Тем временем Манчестер Сити рассматривает трансфер вингера Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид РБ Лейпциг Ян Диоманде

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