Глава федерации биатлона Украины борется за место в исполкоме IBU

Шанс Украины быть услышанной на международном уровне.

Председатель Федерации биатлона Украины Иван Крулько выдвинул свою кандидатуру на выборы в исполнительный комитет Международного биатлонного союза (IBU).

Добавим, что украинский функционер претендует на одно из шести вакантных мест, передаёт пресс‑служба BiathlonWorld.

Тем временем всего заявлены 11 кандидатов. Согласно регламенту, в исполком должны войти как минимум три женщины и три мужчины.

Выборы пройдут 17-20 сентября в немецком Берхтесгадене. Действующий президент IBU Олле Далин покинет пост после трёх каденций.

Ранее глава федерации подтвердил смену тренеров сборных Украины по биатлону.

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