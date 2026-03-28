Глава федерации подтвердил смену тренеров сборных Украины по биатлону

Во главе мужской и женской команд будут новые наставники после провального сезона.

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько подтвердил информацию, что сборные Украины сменят тренеров после неудачного сезона-2025/26.

Николай Зоц и Надежда Белова покинут занимаемые должности, а решение о новых наставниках команд будет принято в середине апреля.

"Да, надо ожидать [изменений в тренерских составах], мы над этим работаем. Спойлерить не буду, но изменения будут обязательно, причем по всей вертикали: начиная от команды А, заканчивая юниорской. Речь идет и о женской, и о мужской команде.

У нас состоится тренерский совет в середине апреля. Во время него примем решение и объявим тренерские составы", - приводит Крулько Суспільне Спорт.

Украина завершила Кубок мира по биатлону в сезоне-2025/26 без медалей. В Кубке наций мужская сборная заняла 11-е место, а женская - 14-е. Обе команды потеряли квоту в пять представителей на Кубке мира следующего сезона.

