Сборные Украины по биатлону сменят тренеров

Тренеры сборных Украины по биатлону Николай Зоц и Надежда Белова покинут занимаемые должности после неудачного сезона.

Как утверждает Biathlonnews, уже принято предварительное решение о смене наставников в женской и мужской команде А.

Официально все кадровые решения должны быть утверждены на тренерском совещании в середине апреля.

Украина завершила без медалей Кубок мира по биатлону в сезоне-2025/26. В Кубке наций мужская сборная заняла 11-е место, а женская - 14-е. Обе команды потеряли квоту в пять представителей на Кубке мира следующего сезона.

