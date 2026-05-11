Русский Українська
Турецкий клуб ожидает окончательного ответа от Малиновского по поводу перехода

Вопрос с трансфером украинского хавбека пока остается открытым.
Сегодня, 13:29       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images

Трабзонспор продолжает работу над трансфером украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, турецкий клуб предложил 33-летнему футболисту контракт до 2029 года и ожидает окончательного ответа от игрока.

Украинский хавбек сможет пополнить состав Трабзонспора в статусе свободного агента, поскольку его договор с генуэзцами истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне Малиновский провел за Дженоа во всех турнирах 34 матча, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.

Отметим, ранее президент Трабзонспора высказывался о трансфере Малиновского как о решенном вопросе.

