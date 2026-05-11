Турецкий клуб ожидает окончательного ответа от Малиновского по поводу перехода
Трабзонспор продолжает работу над трансфером украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, турецкий клуб предложил 33-летнему футболисту контракт до 2029 года и ожидает окончательного ответа от игрока.
Украинский хавбек сможет пополнить состав Трабзонспора в статусе свободного агента, поскольку его договор с генуэзцами истекает в июне 2026 года.
В нынешнем сезоне Малиновский провел за Дженоа во всех турнирах 34 матча, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
Отметим, ранее президент Трабзонспора высказывался о трансфере Малиновского как о решенном вопросе.
