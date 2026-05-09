Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков отличился результативными действиями в матче 33-го тура чемпионата Турции против Бешикташа и помог своей команде одержать победу 2:1.
Стамбульский клуб повел в поединке на 14-й минуте благодаря реализованному пенальти, а уже спустя минуту 29-летний украинец, который вышел на эту игру в стартовом составе, восстановил паритет во встрече.
𝒁𝑼𝑩𝒀 🫶 pic.twitter.com/aMaq8pkFQc— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 9, 2026
Во втором тайме на 62-й минуте украинский вингер записал себе в актив еще и результативную передачу, ассистировав на победный гол Эрнесту Мучи.
İstanbul’da galibiyeti getiren gol: 𝑬𝒓𝒏𝒆𝒔𝒕 𝑴𝒖𝒄̧𝒊 ⭐️ pic.twitter.com/WV5gD5ayd5— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 9, 2026
Всего на счету Зубкова в нынешнем сезоне четыре забитых мяча и 12 голевых передач в 35 матчах за Трабзонспор во всех турнирах.
Ранее президент Трабзонспора подтвердил трансфер украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского.
