Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Украинский вингер стал автором гола и ассиста в матче чемпионата Турции.

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков отличился результативными действиями в матче 33-го тура чемпионата Турции против Бешикташа и помог своей команде одержать победу 2:1.

Стамбульский клуб повел в поединке на 14-й минуте благодаря реализованному пенальти, а уже спустя минуту 29-летний украинец, который вышел на эту игру в стартовом составе, восстановил паритет во встрече.

Во втором тайме на 62-й минуте украинский вингер записал себе в актив еще и результативную передачу, ассистировав на победный гол Эрнесту Мучи.

Всего на счету Зубкова в нынешнем сезоне четыре забитых мяча и 12 голевых передач в 35 матчах за Трабзонспор во всех турнирах.

Ранее президент Трабзонспора подтвердил трансфер украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского.

