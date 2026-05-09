iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Украинский вингер стал автором гола и ассиста в матче чемпионата Турции.
Вчера, 22:52       Автор: Игорь Мищук
Александр Зубков / Trabzonspor
Александр Зубков / Trabzonspor

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков отличился результативными действиями в матче 33-го тура чемпионата Турции против Бешикташа и помог своей команде одержать победу 2:1.

Стамбульский клуб повел в поединке на 14-й минуте благодаря реализованному пенальти, а уже спустя минуту 29-летний украинец, который вышел на эту игру в стартовом составе, восстановил паритет во встрече.

Читай также: Батагов успешно перенес операцию на колене

Во втором тайме на 62-й минуте украинский вингер записал себе в актив еще и результативную передачу, ассистировав на победный гол Эрнесту Мучи.

Всего на счету Зубкова в нынешнем сезоне четыре забитых мяча и 12 голевых передач в 35 матчах за Трабзонспор во всех турнирах.

Ранее президент Трабзонспора подтвердил трансфер украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Трабзонспор видео гола чемпионат Турции Александр Зубков

Статьи по теме

Галатасарай четвертый раз подряд стал чемпионом Турции Галатасарай четвертый раз подряд стал чемпионом Турции
Батагов успешно перенес операцию на колене Батагов успешно перенес операцию на колене
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук отличился третьим голом за Лион Яремчук отличился третьим голом за Лион

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Ярмолюк против Ман Сити, Лацио противостоит Интеру
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Европа23:55
Ювентус благодаря сверхбыстрому голу обыграл аутсайдера Серии А
Европа23:32
Галатасарай четвертый раз подряд стал чемпионом Турции
Европа22:52
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Футзал22:20
Экстра-лига по футзалу: ХИТ и Атлетик выиграли первые матчи своих полуфинальных серий плей-офф
Украина21:50
Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью матч УПЛ с ЛНЗ
Европа21:27
Манчестер Сити одержал разгромную победу над Брентфордом с Ярмолюком
Европа20:59
Интер в большинстве разгромил Лацио
Украина20:40
УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
Украина20:15
Заря ушла от поражения Металлисту 1925, Оболонь вырвала ничью против Эпицентра
Бокс19:38
Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK