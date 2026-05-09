Лацио - Интер 0:3: обзор матча и результат игры 09.05.2026

Уже чемпионы Италии разобрались в гостях с римлянами.

В субботу, 9 мая, Лацио принимал на своем поле Интер в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Миланская команда, ранее уже досрочно оформившая чемпионский титул, одержала убедительную победу над римлянами, разгромив соперника со счетом 3:0.

Интер в первом тайме оформил себе комфортное преимущество в два мяча. В дебюте поединка "нерадзурри" вывел вперед Лаутаро Мартинес, а ближе к перерыву преимущество удвоил Петар Сучич.

Во второй половине встречи Лацио остался в меньшинстве из-за удаления Алессио Романьоли, после чего Генрих Мхитарян довел результат до разгромного.

Интер с 85 очками расположился на вершине турнирной таблицы Серии А. Лацио идет на восьмой позиции, имея в своем активе 51 балл.

Статистика матча Лацио - Интер 36-го тура чемпионата Италии

Лацио - Интер 0:3

Голы: Мартинес, 6, Сучич, 39, Мхитарян, 76

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 1.13

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 9 - 14

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 5 - 1

Фолы: 10 - 8

Лацио: Мотта - Марушич (Лаццари, 77), Романьоли, Хила, Пеллегрини - Ровелла (Патрик, 56), Башич, Деле-Баширу - Канчельери (Исаксен, 56), Нослин, Педро (Диа, 62).

Интер: Мартинес (Энрике, 63) - Биссек, Ачерби, Бастони (Думфрис, 63) - Диуф, Сучич (Москони, 80), Барелла (Фраттези, 46), Мхитарян, Аугусто - Тюрам (Бонни, 46), Мартинес (Энрике, 63).

Предупреждения: Пеллегрини, Нослин - Мхитарян.

Удаление: Романьоли, 59.

