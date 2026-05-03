Интер обыграл Парму и стал чемпионом Италии

Банда Киву забрала Скудетто.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Тюрам / Getty Images

В воскресенье, 3 мая, Интер принимал дома Парму.

За первый тайм обе команды создали по одному серьезному моменту, но гол был забит лишь в самой концовке. Тюрам уверенно переиграл кипера, открыв счет.

Второй тайм также не был богат на моменты. "Нерадзурри" уверенно контролировали ход матча и время от времени вскрывавли защиту соперника, но сделать счет комфортным не могли.

А в самой концовке на свидание с кипером Пармы вышел уже Мхитарян, который также переиграл Сузуки, оформив окончательный счет.

По итогам тура Интер досрочно стал чемпионом Италии, выиграв Скудетто в 21-й раз.

Интер - Парма 2:0
Голы: Тюрам, 45+1, Мхитарян, 80

