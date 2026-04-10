Интер проявляет интерес к восходящей аргентинской звезде

Ключевой игрок Комо привлёк внимание топ-команду Серии А.

Интер заинтересован в том, чтобы этим летом подписать Максимо Перроне. По информации источника , под руководством Сеска Фабрегаса 23-летний аргентинец раскрылся на поле.

На текущий момент "змеи" считают приобретение хавбека главной целью этого лета, ведь, как полагают внутри "нерадзурри", игрок способен добавить динамичности в полузащиту.

Добавим, что трансфер обойдётся Интеру примерно в 40 миллионов евро. Отмечается, что для Комо это будет сложная продажа со спортивной точки зрения, из-за чего итальянскому гранду придётся постараться с подписанием.

Тем временем Морган Роджерс может сменить АПЛ на чемпионат Франции.

