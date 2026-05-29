Барселона объявила о трансфере Гордона

Контракт до 2031 года.
Вчера, 23:21       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Гордон / Getty Images
На официальном ютуб-канале каталонского клуба было объявлено о подписании атакующего полузащитника Ньюкасла Энтони Гордона.

По имеющейся информации, англичанин заключил контракт на 5 лет, добавим, что Барселона отдала за трансфер более 80 миллионов евро.

Отмечается, что именно главный тренер каталонцев Ханси Флик попросил подписать 25-летнего хавбека.

Ранее The Athletic раскрыл детали сделки Моуринью с Реалом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Энтони Гордон

