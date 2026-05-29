Кабайел шокировал заявлением касательно Усика: "Он откажется от пояса, потому что боится меня!"

Претендент от WBC Агит Кабайел в интервью Talksport Boxing рассказал, почему трёхкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик не спешит выходить с ним на ринг.

Сказать честно? Думаю, что Усик откажется от пояса, потому что боится меня! Мой промоутер Фрэнк Уоррен прямо сейчас ведёт переговоры с командой Александра. Давайте подождём ещё одну недельку. Посмотрим, будет ли хоть какой-то ответ от Усика. Посмотрим, что произойдёт. Но моё мнение — Усик не захочет провести со мной бой. А я очень хочу с ним драться.

Также немецкий боксёр раскрыл, как всё-таки он будет вести себя против непобеждённого украинца, если тот согласится на бой.

Буду жёстко прессинговать, налегать на удары по корпусу. Усик ненавидит это дело. Сами видели, как он реагировал, когда Рико пробивал ему по корпусу. У меня будет хороший план на бой. Думаю, что понемногу фанаты начинают уважать меня. Знаю, что могу побить Усика.

