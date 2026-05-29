iSport.ua
Русский Українська

Кабайел шокировал заявлением касательно Усика: "Он откажется от пояса, потому что боится меня!"

Также обязательный претендент WBC рассказал, как собирается побить украинца.
Сегодня, 21:46       Автор: Валентина Чорноштан
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Претендент от WBC Агит Кабайел  в интервью Talksport Boxing рассказал, почему трёхкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик не спешит выходить с ним на ринг.

Сказать честно? Думаю, что Усик откажется от пояса, потому что боится меня! Мой промоутер Фрэнк Уоррен прямо сейчас ведёт переговоры с командой Александра. Давайте подождём ещё одну недельку. Посмотрим, будет ли хоть какой-то ответ от Усика. Посмотрим, что произойдёт. Но моё мнение — Усик не захочет провести со мной бой. А я очень хочу с ним драться.

Также немецкий боксёр раскрыл, как всё-таки он будет вести себя против непобеждённого украинца, если тот согласится на бой.

Буду жёстко прессинговать, налегать на удары по корпусу. Усик ненавидит это дело. Сами видели, как он реагировал, когда Рико пробивал ему по корпусу. У меня будет хороший план на бой. Думаю, что понемногу фанаты начинают уважать меня. Знаю, что могу побить Усика.

Ранее Фроч вынес приговор реваншу Усика против Верховена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел

Статьи по теме

Фроч вынес приговор реваншу Усика против Верховена: "Он подерётся, но..." Фроч вынес приговор реваншу Усика против Верховена: "Он подерётся, но..."
"Принимай бой или освобождай пояс": Временный чемпион обратился к Усику с ультиматумом "Принимай бой или освобождай пояс": Временный чемпион обратился к Усику с ультиматумом
Барселона объявила о трансфере Гордона Барселона объявила о трансфере Гордона
Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне

Видео

Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединки Евро-2026 U-17, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа23:21
Барселона объявила о трансфере Гордона
Европа23:13
Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне
Европа22:37
The Athletic раскрыл детали сделки Моуринью с Реалом
Лига Чемпионов22:17
ПСЖ - Арсенал: прогноз на матч Лиги чемпионов
Бокс21:46
Кабайел шокировал заявлением касательно Усика: "Он откажется от пояса, потому что боится меня!"
Европа21:17
4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса
НБА20:50
Уникальное достижение Никс в постсезоне НБА
Лига Чемпионов20:18
"Какую команду он построил": Энрике шокировал заявлением об Арсенале перед финалом ЛЧ
Европа19:53
Фати согласовал контракт с командой где играет россиянин
Теннис19:35
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK