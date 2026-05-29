Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Эффектный результативный удар Изаки в матче с Лехом занял первое место в рейтинге.
Сегодня, 09:42       Автор: Игорь Мищук
Изаки забил лучший гол Лиги конференций / Getty Images

Полузащитник Шахтера Изаки Силва был признан автором лучшего гола в розыгрыше Лиги конференций сезона-2025/26.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Изаки отличился эффектным результативным ударом в первом матче 1/8 финала против польского Леха (3:1) 12 марта, установив окончательный результат встречи. На 85-й минуте бразилец головой подработал себе мяч под удар и в падении через себя отправил его в сетку ворот.

Тогда этот гол также был признан лучшим забитым мячом недели по итогам первых поединков 1/8 финала турнира.

Также в итоговый топ-10 лучших голов Лиги конференций попал результативный удар еще одного представителя Шахтера Эгиналду, которым он отличился в ответном матче полуфинала с Кристал Пэлас (1:2). Его забитый мяч занял в списке седьмое место.

просмотров
