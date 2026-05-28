Кристал Пэлас - Райо Вальекано 1:0: видео гола и лучших моментов матча 27.05.2026
В среду, 27 мая, в Лейпциге был сыгран финальный матч Лиги конференций, в котором друг другу противостояли Кристал Пэлас и Райо Вальекано.
Английской команде удалось выиграть третий по значимости еврокубковый турнир, одержав в финале минимальную победу над испанским соперником со счетом 1:0.
Читай также: Кристал Пэлас минимально обыграл Райо Вальекано в финале Лиги конференций
Первый тайм оппоненты провели без забитых мячей, однако уже в начале второй половины поединка Кристал Пэлас сумел забить гол, который, как оказалось в итоге, стал определяющим в этом противостоянии.
Единственный мяч во встрече себе в актив записал Жан-Филипп Матета. На 51-й минуте французский нападающий "орлов" успешно сыграл на добивании после дальнего удара Адама Уортона и сейва голкипера Райо Вальекано Аугусто Батальи.
Вашему вниманию обзор финального матча Лиги конференций Кристал Пэлас - Райо Вальекано:
Кристал Пэлас - Райо Вальекано 1:0
Гол: Матета, 51
Кристал Пэлас: Хендерсон - Риад, Лакруа, Канво - Муньос, Уортон, Камада, Митчелл - Сарр, Пино (Гэссан, 80) - Матета (Странд Ларсен, 77).
Райо Вальекано: Баталья - Рациу, Лежен, Сисс, Чаваррия - Валентин (Менди, 62), Лопес (Диас, 62) - Де Фрутос (Камельо, 70), Палассон (Ахомаш, 78), Гарсия (Эспино, 70) - Алемао.
Предупреждения: Уортон, Пино, Риад - Сисс, Палассон, Лопес, Гарсия, Менди, Эспино.
Источник: MEGOGO
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!