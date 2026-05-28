Кристал Пэлас - Райо Вальекано 1:0: видео гола и лучших моментов матча 27.05.2026

Вашему вниманию обзор финального поединка еврокубка с участием английской и испанской команд.

В среду, 27 мая, в Лейпциге был сыгран финальный матч Лиги конференций, в котором друг другу противостояли Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

Английской команде удалось выиграть третий по значимости еврокубковый турнир, одержав в финале минимальную победу над испанским соперником со счетом 1:0.

Первый тайм оппоненты провели без забитых мячей, однако уже в начале второй половины поединка Кристал Пэлас сумел забить гол, который, как оказалось в итоге, стал определяющим в этом противостоянии.

Единственный мяч во встрече себе в актив записал Жан-Филипп Матета. На 51-й минуте французский нападающий "орлов" успешно сыграл на добивании после дальнего удара Адама Уортона и сейва голкипера Райо Вальекано Аугусто Батальи.

Вашему вниманию обзор финального матча Лиги конференций Кристал Пэлас - Райо Вальекано:

Кристал Пэлас - Райо Вальекано 1:0

Гол: Матета, 51

Кристал Пэлас: Хендерсон - Риад, Лакруа, Канво - Муньос, Уортон, Камада, Митчелл - Сарр, Пино (Гэссан, 80) - Матета (Странд Ларсен, 77).

Райо Вальекано: Баталья - Рациу, Лежен, Сисс, Чаваррия - Валентин (Менди, 62), Лопес (Диас, 62) - Де Фрутос (Камельо, 70), Палассон (Ахомаш, 78), Гарсия (Эспино, 70) - Алемао.

Предупреждения: Уортон, Пино, Риад - Сисс, Палассон, Лопес, Гарсия, Менди, Эспино.

