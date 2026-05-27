Нидерландский клуб не собирается подписывать Цыганкова

Аякс не потянет трансфер украинского вингера с финансовой стороны вопроса.
Вчера, 22:55       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images

Аякс не планирует подписывать украинского вингера Жироны Виктора Цыганкова после вылета каталонской команды из Ла Лиги.

Нидерландский журналист Майк Вервей опроверг ранее распространенную информацию о возможном переходе 28-летнего футболиста в амстердамский клуб.

По его словам, этот трансфер не является возможным для Аякса с финансовой стороны вопроса. При этом он считает, что сам украинец будет искать более выгодный контракт, чем он может получить в Нидерландах.

"Даже несмотря на то что Жирона вылетела из Ла Лиги, он сейчас слишком дорогой. Он также парень, который, я думаю, в конечном итоге захочет заработать, ему сейчас 28 лет. И я не думаю, что Аякс будет сейчас рассматривать именно эту позицию для усиления", - приводит слова журналиста FC Update.nl.

В нынешнем сезоне Цыганков провел в составе Жироны 34 матча во всех турнирах, отличившись семью голами и пятью результативными передачами.

