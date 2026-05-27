Барселона согласовала контракт с вингером Ньюкасла

Каталонский клуб работает над трансфером Энтони Гордона.
Сегодня, 21:01       Автор: Игорь Мищук
Энтони Гордон / Getty Images

Барселона собирается подписать вингера Ньюкасла и сборной Англии Энтони Гордона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб уже согласовал с 25-летним футболистом условия его будущего контракта.

Теперь "блаугранас" ведут прямые переговоры с английским клубом о переходе игрока. По информации СМИ, каталонцы предлагают за вингера 80 миллионов евро плюс бонусы.

Отмечается, что Барселона пытается как можно скорее оформить этот трансфер, чтобы опередить в борьбе за футболиста другие клубы английской Премьер-лиги и Баварию.

В нынешнем сезоне Гордон провел в составе Ньюкасла во всех турнирах 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Манчестер Сити.

