Барселона согласовала контракт с вингером Ньюкасла

Барселона собирается подписать вингера Ньюкасла и сборной Англии Энтони Гордона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб уже согласовал с 25-летним футболистом условия его будущего контракта.

Теперь "блаугранас" ведут прямые переговоры с английским клубом о переходе игрока. По информации СМИ, каталонцы предлагают за вингера 80 миллионов евро плюс бонусы.

Отмечается, что Барселона пытается как можно скорее оформить этот трансфер, чтобы опередить в борьбе за футболиста другие клубы английской Премьер-лиги и Баварию.

В нынешнем сезоне Гордон провел в составе Ньюкасла во всех турнирах 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Манчестер Сити.

