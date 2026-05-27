Снигур завершила дебютное выступление в основной сетке Ролан Гаррос

Украинская теннисистка потерпела поражение во втором круге.
Сегодня, 18:25       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№93 WTA) не смогла выйти в третий раунд Открытого чемпионата Франции.

Во втором круге Ролан Гаррос украинка в двух сетах потерпела поражение от американки Пейтон Стернс (№78 WTA) со счетом 4:6, 0:6.

Матч длился 1 час 9 минут. Украинка не подавала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.

Для Снигур это было дебютное выступление в основной сетке Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос
Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Пейтон Стернс (США) 4:6, 0:6

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос.

