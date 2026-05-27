iSport.ua
Русский Українська

Евролига ищет город, который примет "Финал четырёх" вместо Абу-Даби

Среди кандидатов страны Испании, Литви и Сербия.
Сегодня, 13:48       Автор: Валентина Чорноштан
Майка Финал четырех / Getty Images
Майка Финал четырех / Getty Images

Из-за конфликта на Ближнем Востоке организаторы Евролиги ищут другой подходящий город, где провести Финал четырёх в 2027 году.

Среди главных кандидатов - Каунас (Литва), Валенсия (Испания) и Белград (Сербия), очевидного фаворита в выборе города пока нет.

Напомним, что Каунас принимал Финал четырёх в 2023 году, а в 2022 году решающую встречу перенесли из Берлина в Белград.

Между тем, Валенсия пока не имела опыта проведения решающих матчей Евролиги. Добавим, что сначала Евролига планировала провести решающую стадию в Абу-Даби.

Тем временем в НБА лидер Тандер догнал достижения Рассела Вестбрука по матчам в постсезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига финал четырех

Статьи по теме

Евролига установила финансовые показатели фэйр-плей Евролига установила финансовые показатели фэйр-плей
Лень крутым перформансом не спас Реал в Евролиге Лень крутым перформансом не спас Реал в Евролиге
Лень помог Реалу разгромить Милан Лень помог Реалу разгромить Милан
Реал с Ленем выиграл Класико в Евролиге Реал с Ленем выиграл Класико в Евролиге

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Лиги конференций
просмотров
Свитолина не без проблем прошла во второй круг Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: прошел пятый матч финальной серии Западной конференции
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа14:48
Реал переплатит за Моуринью вдвое из-за выборов президента
Европа14:20
Альварес дал понять Атлетико, что хочет команду
13:48
Евролига ищет город, который примет "Финал четырёх" вместо Абу-Даби
Другие13:27
Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира
Европа13:10
Комо надеется сохранить аргентинца, который принадлежит Реалу
Формула 112:48
Боссы Ауди может поспособствовать уходу четырёхкратного чемпиона
Формула 112:18
Ральф Шумахер объяснил лидерство Антонелли
Бокс11:45
"Многое будет зависеть от кондиций": Гвоздик назвал ключевой фактор боя Ломаченко - Дэвис
Европа11:21
Сразу три гранда охотятся за хавбеком Челси
Теннис10:51
"Он излучал особую энергию": Синнер - о муже Свитолиной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK