Евролига ищет город, который примет "Финал четырёх" вместо Абу-Даби

Из-за конфликта на Ближнем Востоке организаторы Евролиги ищут другой подходящий город, где провести Финал четырёх в 2027 году.

Среди главных кандидатов - Каунас (Литва), Валенсия (Испания) и Белград (Сербия), очевидного фаворита в выборе города пока нет.

EuroLeague is considering moving the 2027 F4 from Abu Dhabi and the most mentioned alternatives are Valencia, Kaunas and Belgrade, per sources — Jonas Lekšas (@JonasLeksas) May 25, 2026

Напомним, что Каунас принимал Финал четырёх в 2023 году, а в 2022 году решающую встречу перенесли из Берлина в Белград.

Между тем, Валенсия пока не имела опыта проведения решающих матчей Евролиги. Добавим, что сначала Евролига планировала провести решающую стадию в Абу-Даби.

