Холлоуэй требует реванша у травмированного Макгрегора

Макс Холлоуэй рассчитывает, что его противостояние с Конором Макгрегором не завершится на втором поединке и бойцы встретятся в октагоне ещё раз.

Напомним, что во время их реванша уже на первой минуте первого раунда ирландец получил тяжёлую травму ноги, не смог продолжить поединок, и бой был остановлен.

"Нужно провести третий поединок. Вокруг нашего противостояния был огромный ажиотаж, и будет очень обидно, если всё закончится именно так. Надеюсь, травма Конора окажется не слишком серьёзной", — сказал он на пресс-конференции после боя.

Напомним, первый бой между Макгрегором и Холлоуэем состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца по очкам. Во втором поединке успех достался Холлоуэю после досрочной остановки из-за повреждения соперника.

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