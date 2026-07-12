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Холлоуэй требует реванша у травмированного Макгрегора

Американец надеется на трилогию.
Сегодня, 14:03       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Холлоуэй / Getty Images
Макс Холлоуэй / Getty Images

Макс Холлоуэй рассчитывает, что его противостояние с Конором Макгрегором не завершится на втором поединке и бойцы встретятся в октагоне ещё раз.

Напомним, что во время их реванша уже на первой минуте первого раунда ирландец получил тяжёлую травму ноги, не смог продолжить поединок, и бой был остановлен.

"Нужно провести третий поединок. Вокруг нашего противостояния был огромный ажиотаж, и будет очень обидно, если всё закончится именно так. Надеюсь, травма Конора окажется не слишком серьёзной", — сказал он на пресс-конференции после боя.

Напомним, первый бой между Макгрегором и Холлоуэем состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца по очкам. Во втором поединке успех достался Холлоуэю после досрочной остановки из-за повреждения соперника.

Ранее Дэйна Уайт озвучил вердикт врачей о травме Макгрегора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Макс Холлоуэй

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