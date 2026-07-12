Фенербахче и Атлетико борются за нападающего Марселя

Оба клуба предложили по 40+ млн евро.

Нападающий Марселя Мэйсон Гринвуд принял решение покинуть команду.

Теперь форвард выбирает между переходом в мадридский Атлетико и в Фенербахче.

Как сообщает ESPN, испанский гранд предлагает 45 млн евро за трансфер и 5–6 млн зарплаты для игрока, тогда как турецкая команда - 42 млн за трансфер и 7-8 млн зарплаты соответственно.

Отмечается, что сам игрок склоняется к переходу в Атлетико. К слову, независимо от того, куда перейдёт Гринвуд, 35% от суммы трансфера получит Манчестер Юнайтед.

Тем временем Пеп Гвардиола может возглавить сборную.

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