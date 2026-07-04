iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Турецкий гранд сделал предложние по бывшей звезде МЮ

Мэйсон Гринвуд может оказаться в Фенербахче.
Вчера, 23:00       Автор: Андрей Безуглый
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Фенербхаче направил официальное предложение по Мэйсону Гринвуду, утверждает Ягыз Сабунджуоглу.

Турецкий журналист пишет, что "канарейки" намерены выкупить англичанина за 50 млн евро.

При этом, отметим, что Гринвуд пользуется большим спросом на рынке. Хотя кроме Фенербахче предложению Марселю направила только Рома.

При этом у турков сильнее позиция, так как предложение Ромы значительно меньше.

В прошлом сезоне Лиги 1 Гринвуд забил 16 мячей в 32 матчах, став лучшим бомбардиром клуба.

Ранее также сообщалось, что другой экс-игрок МЮ  может перезапустить карьеру в Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

Статьи по теме

Гринвуд может покинуть Марсель уже этим летом Гринвуд может покинуть Марсель уже этим летом
Рома ведет переговоры по английскому вингеру Рома ведет переговоры по английскому вингеру
Рома готова побороться за вингера Марселя Рома готова побороться за вингера Марселя
Ювентус может подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед Ювентус может подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Канады в 1/16 и игра Франции в 1/8 ЧМ
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в 1/8 финала Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:00
Европа23:00
Турецкий гранд сделал предложние по бывшей звезде МЮ
ЧМ-202622:35
ЧМ-2026: Марокко стал первым четвертьфиналистом
ЧМ-202622:10
Марокко разбил Канада и первым прошел в четвертьфинал
Другие страны21:20
Сборная, вылетевшая с ЧМ-2026, снова осталась без тренера
Другие страны20:55
Бывший вингер Шахтера нашел себе новый клуб
Европа20:15
Фулхэм попробует перехватить звезду Нидерландов у грандов
Формула 119:25
Гран-при Великобритании: Антонелли взял поул
Европа18:59
Саудовский клуб хочет выкупить хавбека Барселоны
Европа18:25
Ливерпуль решил сохранить своего капитана
Украина17:45
Харьков объявил о продлении контракт с игроком сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK