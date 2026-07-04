Турецкий гранд сделал предложние по бывшей звезде МЮ

Мэйсон Гринвуд может оказаться в Фенербахче.

Фенербхаче направил официальное предложение по Мэйсону Гринвуду, утверждает Ягыз Сабунджуоглу.

Турецкий журналист пишет, что "канарейки" намерены выкупить англичанина за 50 млн евро.

При этом, отметим, что Гринвуд пользуется большим спросом на рынке. Хотя кроме Фенербахче предложению Марселю направила только Рома.

При этом у турков сильнее позиция, так как предложение Ромы значительно меньше.

В прошлом сезоне Лиги 1 Гринвуд забил 16 мячей в 32 матчах, став лучшим бомбардиром клуба.

Ранее также сообщалось, что другой экс-игрок МЮ может перезапустить карьеру в Италии.

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