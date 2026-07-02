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Гринвуд может покинуть Марсель уже этим летом

Атлетико готов начать переговоры.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Атлетико всерьёз рассматривает возможность приобретения вингера Мэйсона Гринвуда.

Как пишет L’Équipe, Марсель не хочет продавать англичанина, но из‑за финансовых трудностей вынужден расстаться с лидером.

Отмечается, что они уже установили ценник: хотят получить за вингера около 50 миллионов евро - столько им нужно, чтобы преодолеть денежные сложности.

Добавим, что в ближайшее время Атлетико может начать переговоры по трансферу, при этом в борьбу может вмешаться МЮ, который сохраняет за собой 40% экономических прав на Гринвуда.

К слову, Тоттенхэм объявил о подписании хавбека Вест Хэма за рекордную на данный момент сумму.

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