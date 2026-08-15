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Футбол

Марсель наказал своего капитана из-за трансферной причины

Хейбьерга лишили статуса из-за срыва трансфера в АПЛ.
Сегодня, 12:34       Автор: Валентина Чорноштан
Пьер-Эмиль Хейбьерг / Getty Images
Пьер-Эмиль Хейбьерг / Getty Images

Пьер-Эмиль Хейбьерг столкнулся с проблемами в Марселе после отказа перейти в Ньюкасл. По информации Daily Mail.

Руководство Марселя рассчитывало продать полузащитника в клуб АПЛ, поскольку команда стремится сократить зарплатную ведомость.

Владелец клуба Фрэнк Маккорт, как утверждается, остался крайне недоволен решением Хейбьерга отказаться от трансфера.

Теперь его положение в команде может измениться после решения руководства лишить его капитанских полномочий.

К слову, новый тренер Милана принял решение продать их звезду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Марсель

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