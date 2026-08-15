СМИ раскрыли детали настоящей причины ухода Леброна из Лейкерс
Леброн Джеймс мог продолжить карьеру в Лейкерс, если бы смена владельцев клуба произошла раньше.
Отмечается, что окружение баскетболиста допускает, что отношения с Бобом Айгером и Джошем Кушнером могли бы сложиться лучше, чем с Марком Уолтером.
При этом главным фактором для Джеймса оставалась баскетбольная составляющая, поэтому неизвестно, повлияла бы смена владельцев на его решение.
A source close to LeBron said the ownership change by the Lakers “maybe” would have influenced his decision if it happened first, per @mcten 👀— Bleacher Report (@BleacherReport) August 14, 2026
"Maybe. ... Communication could have been better [with Bob Iger and Josh Kushner, compared to Mark Walter]. Just a different… pic.twitter.com/zEM9cIU2wt
Напомним, что в августе Айгер и Кушнер договорились о покупке контрольной доли калифорнийского клуба у Уолтера за рекордные 12,5 млрд долларов.
Тем временем баскетбольная команда Реала подписала ещё одного украинца перед началом нового сезона.
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