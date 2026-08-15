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Баскетбол

СМИ раскрыли детали настоящей причины ухода Леброна из Лейкерс

Смена владельцев могла удержать Джеймса.
Сегодня, 09:48       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс мог продолжить карьеру в Лейкерс, если бы смена владельцев клуба произошла раньше.

Отмечается, что окружение баскетболиста допускает, что отношения с Бобом Айгером и Джошем Кушнером могли бы сложиться лучше, чем с Марком Уолтером.

При этом главным фактором для Джеймса оставалась баскетбольная составляющая, поэтому неизвестно, повлияла бы смена владельцев на его решение.

Напомним, что в августе Айгер и Кушнер договорились о покупке контрольной доли калифорнийского клуба у Уолтера за рекордные 12,5 млрд долларов.

Тем временем баскетбольная команда Реала подписала ещё одного украинца перед началом нового сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос Анджелес Лейкерс

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