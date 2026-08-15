Мудрик шокировал признанием о своём возвращении после допингового бана

Вингер Челси Михаил Мудрик рассказал о возвращении в футбол после длительной дисквалификации.

Украинец признался, что воспринимал период отстранения как затянувшуюся предсезонную подготовку. Мудрик продолжал интенсивно тренироваться, уделяя особое внимание восстановлению, сну и питанию.

По его словам, он занимался шесть дней в неделю, зачастую проводя по две тренировки в день, передаёт официальный сайт Челси.

Мудрик отметил, что его главной целью было вновь заявить о себе в футбольном мире, а добиться этого он рассчитывал благодаря упорной работе.

Тем временем тренер другой лондонской команды намекнул на топ-трансферы.

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