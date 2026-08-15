iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мудрик шокировал признанием о своём возвращении после допингового бана

Готов доказывать свою ценность.
Сегодня, 08:53       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик рассказал о возвращении в футбол после длительной дисквалификации.

Украинец признался, что воспринимал период отстранения как затянувшуюся предсезонную подготовку. Мудрик продолжал интенсивно тренироваться, уделяя особое внимание восстановлению, сну и питанию.

По его словам, он занимался шесть дней в неделю, зачастую проводя по две тренировки в день, передаёт официальный сайт Челси.

Мудрик отметил, что его главной целью было вновь заявить о себе в футбольном мире, а добиться этого он рассчитывал благодаря упорной работе.

Тем временем тренер другой лондонской команды намекнул на топ-трансферы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ
Челси закрыл вопрос с заменой Кукурелье Челси закрыл вопрос с заменой Кукурелье
Челси поставил ультиматум по трансферу Энцо Фернандеса Челси поставил ультиматум по трансферу Энцо Фернандеса
Харьков – Шахтер: анонс матча чемпионата Украины Харьков – Шахтер: анонс матча чемпионата Украины

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игры Кубка Италии
просмотров
УПЛ: матч Эпицентр - Верес откроет третий тур
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Украина11:03
Харьков – Шахтер: анонс матча чемпионата Украины
Бокс10:50
Уоррен заявил об отмене боя Фьюри – Джошуа из-за жадности Хирна
Европа10:21
Барселона опровергла интерес к игроку Спортинга
НБА09:48
СМИ раскрыли детали настоящей причины ухода Леброна из Лейкерс
Европа09:23
Кунде может покинуть Барселону
Европа08:53
Мудрик шокировал признанием о своём возвращении после допингового бана
Европа08:29
Артета намекнул на топ трансферы
Европа08:00
Боруссия охотится за защитником Барселоны
Теннис07:28
Олейникова разгромила американку в Цинциннати
Европа07:07
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игры Кубка Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK