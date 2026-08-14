Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал вице-чемпионом Европы.

Спортсмен принял участие в Евро-2026 по легкой атлетике, где сумел выиграть медаль в прыжках в высоту.

Дорощук взял четыре высоты подряд с первой попытки. А на высоте 2.32 м уже остались только украинец и Джанмарко Тамбери.

В итоге итальянец в итоге взял планку со второй попытки, а Дорощук не покорил ее и остался с серебряной медалью.

Таким образом Дорощук улучшил свое лучшее достиженрие - бронзу на Евро-2024.

Чемпионат Европы. Прыжки в высоту, финал (мужчины)

Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,32 м Олег Дорощук (Украина) — 2,30 м Маттео Сиоли (Италия) — 2,27 м

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!