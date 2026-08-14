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Эпицентр и Верес разошлись безголевой ничьей

Хотя матч скучным было не назвать.
Сегодня, 19:52       Автор: Андрей Безуглый
Эпицентр - Верес / ФК Эпицентр
Эпицентр - Верес / ФК Эпицентр

В пятницу, 14 августа, Эпицентр и Верес встречались в рамках третьего тура УПЛ.

Хозяева начали в высоком темпе, и уже на третьей минуте Козак чудом не попал в ворота. И далее Эпицентр продолжал давить и создавать моменты, но Горох не допустил ни одной ошибки и сохранил ворота сухими.

Во втором же тайме игра стала менее яркой. Эпицентр уже не наседал так сильно,а  Верес допускал меньше ошибок в обороне.

В концовке матча в игру пришлось серьезно вступить и Федотову, что в итоге вылилось в безголевую ничью.

Статистика матча Эпицентр - Верес 3-го тура чемпионата Украины

Эпицентр - Верес 0:0

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 7 - 3
Фолы: 10 - 10

Эпицентр: Федотов - Нил, Репай, Кирюханцев (Липовуз, 78), Климец, Таварес (Евпак, 78) - Миронюк (Себерио, 73), Козак (Руэда, 66), Сифуэнтес, Рохас - Сидун.

Верес: Горох -  Ципот, Харатин, Вовченко - Стамулис, Шарай (Багрий, 69), Чечер (Нийо, 56), Баран (Протасевич, 69), Фабрисио (Видрич, 90+2) - Гонсалвеш, Блер.

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