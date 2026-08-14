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Футбол

Шахтер определился с ареной для Лиги чемпионов

"Горняки" хотят играть на Стэмфорд Бридж.
Сегодня, 19:07       Автор: Андрей Безуглый
Стэмфорд Бридж / Getty Images
Стэмфорд Бридж / Getty Images

Шахтер выбрал арену, на которой предпочел бы играть домашние матчи Лиги чемпионов, пишет BBC.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб ведет переговоры с Челси, Фулхэмом и Брентфордом.

В итоге "горняки" сосредоточили усилия на переговорах с Челси, так как между клубами есть дружеские отношения.

К тому же Стэмфорд Бридж превосходит по размерам Крэйвен Коттедж и Брентфорд Коммьюнити. Шахтер рассчитывает собирать полные стадионы на крупных матчах.

Предварительно, это не должно вызвать осложнений для Челси, но утверждением допонлнительных матчей еще должны заняться городской совет и УЕФА.

Ранее также сообщалось, что бывший игрок Шахтера вернулся на родину.

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